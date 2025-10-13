«Понт присутствует»: Трамп расскажет Путину о поставках Tomahawk Киеву
Пока Дональд Трамп думает о том, чтобы "честно" уведомить Владимира Путина о поставках Tomahawk Киеву, если тот не закончит конфликт, а Зеленский уже рассказывает, куда полетят эти ракеты.
Американский лидер Дональд Трамп может обсудить поставку Украине ракет Tomahawk с российским президентом Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома.
При этом Трамп отметил, что Россия вряд ли хочет, чтобы Tomahawk полетели в ее сторону, поэтому стоит «по‑честному» поговорить с Москвой. Он добавил, что обсуждал это с украинским главой Владимиром Зеленским, так как поставка этих ракет – «новый шаг эскалации».
По мнению главы США, Путин выглядел бы «великолепно», если бы смог сейчас завершить украинский конфликт, однако американец не упустил шанса пригрозить.
«Возможно, я скажу: послушай, если этот конфликт не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», - приводит слова Трампа РИА Новости.
О ЧЕМ ДОГОВОРИЛСЯ С ЗЕЛЕНСКИМ
Ранее Трамп и Зеленский провели вторую телефонную беседу за два дня. Об этом сообщил сам лидер киевского режима, уточнив, что во время последнего разговора, состоявшегося 12 октября, уточнялись вопросы беседы накануне – то есть 11 октября.
В своем telegram-канале он написал, что они «прошлись по всем аспектам ситуации» и обсудили усиление сил ПВО, украинской армии и, главное, «дальнобойности» Украины. Также уделили внимание и энергетическому вопросу. По данным украинских СМИ, Трамп и Зеленский говорили о поставках систем ПВО «Patriot».
В интервью изданию Зеленский также отметил, что Киев будет наносить дальнобойные удары лишь по военным целям в России. В качестве первоочередных целей он назвал объекты энергетической инфраструктуры РФ, потому что деньги от продажи энергоносителей Россия вкладывает в военную сферу. Однако Зеленский не стал отвечать на вопрос от разведданных от США для Киева и лишь заявил, что удовлетворен тем, как работают из две разведки.
Как пишет издание Axios, 11 октября лидеры общались на тему поставок Киеву ракет Tomahawk. Однако издание уточняет, что непонятно, одобрил ли Трамп эту поставку.
При этом позднее, после второго разговора лидеров 12 октября, в интервью Fox News Зеленский подтвердил, что президент США пока не принял окончательного решения о предоставлении Украине ракет Tomahawk.
«Мы работаем над этим. И я жду решения президента Трампа... Мы рассчитываем на такие решения, но посмотрим», - сказал он.
ПРОСТО «ПОНТАЖ»
Напомним, что в начала октября Трамп заявлял, что «почти принял решение» по Tomahawk. Кремль, в свою очередь, в лице официального представителя Дмитрия Пескова 12 октября заявил, что ситуация с Tomahawk вызывает у России "крайнюю обеспокоенность", так как ракеты могут быть как в ядерном, так и в безъядерном исполнении. Его слова приводит журналист Кремлевского пула Павел Зарубин. Однако Песков снова добавил, что эти ракеты не изменят положение дел на фронте.
Ранее о том, что применение Киевом Tomahawk никак не изменит ситуацию на поле боя говорил сам Владимир Путин. В частности, на пресс-конференции 10 октября Путин назвал «понтанжом» угрозы Зеленского атаковать РФ Tomahawk. Общаясь с президентом, журналист отметил, что Киев угрожает бить по России Tomahawk и «чуть ли не по Кремлю», что назвал «некой формой шантажа... понтажа», на что Путин ответил, что тот не оговорился и «понт здесь присутствует».
Экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в свою очередь заявлял НСН, что несмотря возможный ущерб от американских Tomahawk и Barracuda, они легко будут уничтожены российскими средствами ПВО.
«Российская армия уже знакома со всеми имеющимися средствами поражения... С ракетами Tomahawk мы знакомы еще со времен Югославии. Они способны поразить отдельные объекты и инфраструктуру аэродромов, систему управления, средства связи и так далее. Это достаточно высокоточное оружие, 200 килограммов в тротиловом эквиваленте. Их запускают с кораблей, могут запускать с самолетов НАТО, есть также малая часть наземного оборудования. Украина может бить ими по нашей территории только с истребителей F-16, из которых половину мы уже уничтожили. Все российские средства ПВО без труда могут уничтожить средства нападения противника. А российские гиперзвуковые ракеты — “Кинжалы”, “Искандеры” — сбить никто не может», - отметил он.
Также Бижев подчеркнул, что у Украины на самом деле нет инфраструктуры для запуска тех же Barracuda.
«Украине могут дать это оружие, но непонятно, откуда ВСУ будут его пускать. Если по нашей территории будут бить корабли и самолеты НАТО, это уже будет прямое противостояние России и НАТО, а это никому не нужно… Ход СВО ракеты Barracuda изменить не в состоянии — они могут усложнить ситуацию, но не изменить конечный результат», - подчеркнул он.
О том, что на ход событий этот шаг от США и Украины никак не повлияет говорил еще и экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев.
«Обе эти ракеты по сложности сбития одинаковы. Президент правильно сказал, какой-то военный ущерб они нам нанесут, но ситуацию в корне не изменят», - подчеркнул он в разговоре с НСН.
ФРАНЦУЗСКИЙ АКЦЕНТ
Французский президент Эммануэль Макрон тоже решил оказаться давление на Россию и отметил, что если РФ не захочет садиться за стол переговоров, то ей придётся «заплатить за это». Об этом он написал в своём аккаунте в соцсети Х. При этом он также добавил, что Франция вместе с «коалицией желающих» как никогда оказывает Украине поддержку.
При этом не только Макрон следит за развитием событий на Украине, но и Россия в связи с давно недружественными заявлениям Франции тщательно наблюдает за действиями Елисейского дворца.
Так, 13 октября у побережья Франции всплыла российская подводная лодка «Новороссийск», которая способна нести ракеты «Калибр». О ней сообщило НАТО в своей официальной странице в социальной сети X. Однако альянс отметил, что подлодка якобы сплыла вынужденно из-за «технической неисправности».
