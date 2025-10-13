Американский лидер Дональд Трамп может обсудить поставку Украине ракет Tomahawk с российским президентом Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома.

При этом Трамп отметил, что Россия вряд ли хочет, чтобы Tomahawk полетели в ее сторону, поэтому стоит «по‑честному» поговорить с Москвой. Он добавил, что обсуждал это с украинским главой Владимиром Зеленским, так как поставка этих ракет – «новый шаг эскалации».

По мнению главы США, Путин выглядел бы «великолепно», если бы смог сейчас завершить украинский конфликт, однако американец не упустил шанса пригрозить.

«Возможно, я скажу: послушай, если этот конфликт не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», - приводит слова Трампа РИА Новости.

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛСЯ С ЗЕЛЕНСКИМ

Ранее Трамп и Зеленский провели вторую телефонную беседу за два дня. Об этом сообщил сам лидер киевского режима, уточнив, что во время последнего разговора, состоявшегося 12 октября, уточнялись вопросы беседы накануне – то есть 11 октября.