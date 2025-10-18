После атаки БПЛА в Ульяновской области загорелась подстанция

В ночь на 18 октября в Ульяновской области в результате атаки БПЛА ВСУ произошел пожар на подстанции в поселке Вешкайма. Об этом говорится в Telegram-канале центра управления регионом (ЦУР).

По данным источника, никто не пострадал.

Известно, что при попадании четырех дронов произошло два взрыва. Отмечается, что возгорание было локализовано. Работа подстанции уже восстановлена, подачу электричества осуществляют в штатном режиме.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ПВО РФ за ночь 18 октября сбили 41 беспилотник ВСУ над территорией страны.

Фото: 66.mchs.gov.ru
