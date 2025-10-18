После атаки БПЛА в Ульяновской области загорелась подстанция

По данным источника, никто не пострадал.

Известно, что при попадании четырех дронов произошло два взрыва. Отмечается, что возгорание было локализовано. Работа подстанции уже восстановлена, подачу электричества осуществляют в штатном режиме.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ПВО РФ за ночь 18 октября сбили 41 беспилотник ВСУ над территорией страны.