После атаки БПЛА в Ульяновской области загорелась подстанция
В ночь на 18 октября в Ульяновской области в результате атаки БПЛА ВСУ произошел пожар на подстанции в поселке Вешкайма. Об этом говорится в Telegram-канале центра управления регионом (ЦУР).
По данным источника, никто не пострадал.
Известно, что при попадании четырех дронов произошло два взрыва. Отмечается, что возгорание было локализовано. Работа подстанции уже восстановлена, подачу электричества осуществляют в штатном режиме.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ПВО РФ за ночь 18 октября сбили 41 беспилотник ВСУ над территорией страны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- После атаки БПЛА в Ульяновской области загорелась подстанция
- Киска, Новый Опель, Терпишка: В РФ раскрыли самые смешные названия деревень и сел
- Хабиров опроверг сообщения о взрыве на заводе в Стерлитамаке из-за БПЛА
- «Tomahawk — к эскалации»: В Вашингтоне прошла встреча Трампа и Зеленского
- СМИ: США изучают возможность отмены пошлин на товары, не производящиеся в стране
- Музыканты The Hatters заявили о своем превосходстве над ИИ
- Стивен Сигал рассказал о желании сняться в российском кино
- Отец Маска заявил, что Москва лучше Вашингтона и Лондона
- При взрыве на заводе «Авангард» в Башкирии погибли три человека
- В Китае умер лауреат Нобелевской премии по физике Ян Чжэньнин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru