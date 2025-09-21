Специалист по БПЛА оценил решение МО по созданию единого центра разработки РЭБ
Основатель центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в эфире НСН назвал Россию лидером по созданию систем РЭБ.
Создание централизованного научного комплекса по разработке РЭБ — своевременное решение, которое поможет правильно выстроить цепочку в рамках очень высокой динамики спецоперации. Об этом в беседе с НСН заявил основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.
Ранее стало известно, что в Минобороны России создадут отдельное учреждение, которое будет проводить военно-научные исследования в области развития и совершенствования системы радиоэлектронной борьбы и строительства войск РЭБ. До этого учреждение входило в структуру одного из высших учебных заведений МО РФ.
Отмечается, что создание новой организации позволит консолидировать потенциал научной школы в системе радиоэлектронной борьбы, обеспечить гарантированное решение комплекса научно-технических и прикладных вопросов, а также ускорить внедрение разработок по перспективным направлениям РЭБ для скорейшей их поставки в войска. Кондратьев оценил такое нововведение.
«Действительно, создание такого научно-исследовательского подразделения по разработке средств радиоэлектронной борьбы на базе Министерства обороны очень своевременно. Потому что тезисы о том, как работала радиоэлектронная борьба в классическом боестолкновения до появления на поле боя дронов — это совершенно другое, не то, что сейчас используется в реальности. В данный момент этими разработками по большей части занимаются частные научно-исследовательские компании — фактически гаражный ВПК, который сейчас трансформируется в заводы, в крупные научно-производственные объединения. Вопрос централизации очень нужен, он позволит правильно выстроить цепочку в рамках очень высокой динамики боевых действий. То есть появление угрозы, разработка решений по ее нейтрализации, быстрый ввод в производство и поставка на линию фронта. Самая главная задача — ускорить процесс и централизовать производство, и государство готово инвестировать в это деньги», - уточнил он.
При этом, по словам специалиста, все современные системы РЭБ в России — ноу-хау.
«Когда мы говорим про ноу-хау в области радиоэлектронной борьбы, то в принципе все разработки, которые сейчас находятся в армии, — это ноу-хау. Потому что все, что разрабатывалось до начла СВО, имело очень большой форм-фактор. Это были целые автомобили, которые имели огромные мощности. В современных реалиях появились окопные РЭБ — это маленькие средства, которые каждый боец может носить с собой. Персональный дрон детектор, который определяет наличие детекторов в окружении бойца. То есть изменилась технология работы бойцов, начиная от техники, приемов по применению — в принципе изменилось все», - объяснил он.
Кондратьев также заметил, что параллельно с развитием беспилотных систем, развиваются и средства борьбы с ними.
«Беспилотные авиационные системы резко попали на поле боя, резко масштабировались, и теперь исход боя решают различные беспилотные авиационные системы, которые выполняют задачи разведки, нанесения ударов, доставки грузов. Вторая составляющая — это защита от таких систем. Это извечная война щита и меча. Чем совершеннее будут дроны, тем высокотехнологичней будут средства борьбы с ними. Поэтому средства РЭБ в военной структуре занимают ровно такое же место, как и все технологии, которые применяют беспилотные системы. Важно, что беспилотные авиационные системы на поле боя — это только первый шаг, далее — роботы из всех сфер. Это беспилотные системы на земле: различные колесные и гусеничные роверы, бионические робособаки и роболошади. Это и роботы на воде: безэкипажные катера, безэкипажные военные суда, подводные безэкипажные аппараты. Дальше будут различные безэкипажные космические системы. То есть мы фактически говорим о войне будущего — роботов во всех сферах, и параллельно будут разрабатываться средства борьбы с ними. И защиты от атак не только на территории линии боевого соприкосновения, но и, как показывает практика, защиты гражданской, военной, критической инфраструктуры в глубине территории России», - отметил специалист.
По его мнению, лидером по созданию средств радиоэлектронной борьбы является РФ.
«Я считаю, что лидером в разработке РЭБ является Россия. Почему не США, Израиль или страны Европы? Да, у них есть серьезные наработки, но нужно обратить внимание на то, что суть СВО — противостояние России коллективному Западу и странам НАТО. Они работают в коллаборации по развитию этих систем, и каждая отдельная страна обладает своими компетенциями. Мы, в свою очередь, должны разрабатывать все сами, поэтому накоплен большой опыт. Мы уже лидеры, а в ближайшем будущем станем абсолютными лидерами именно по разработке этих технологий и по объему выпуска данной продукции», - заключил собеседник НСН.
Ранее герой России, генерал-майор Сергей Липовой в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, что будет дальше с войсками РЭБ, подчеркнув, что сейчас средства радиоэлектронной борьбы являются самым эффективным средством уничтожения беспилотников, поэтому таким войскам нужно отдельное управление.
