Специалист по БПЛА оценил решение МО по созданию единого центра разработки РЭБ

Ранее стало известно, что в Минобороны России создадут отдельное учреждение, которое будет проводить военно-научные исследования в области развития и совершенствования системы радиоэлектронной борьбы и строительства войск РЭБ. До этого учреждение входило в структуру одного из высших учебных заведений МО РФ.

Отмечается, что создание новой организации позволит консолидировать потенциал научной школы в системе радиоэлектронной борьбы, обеспечить гарантированное решение комплекса научно-технических и прикладных вопросов, а также ускорить внедрение разработок по перспективным направлениям РЭБ для скорейшей их поставки в войска. Кондратьев оценил такое нововведение.