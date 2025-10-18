СМИ: В Китае Си Цзиньпин снял с должностей девять высокопоставленных военных
Китайский лидер Си Цзиньпин отправил в отставку девять высокопоставленных военнослужащих страны. Об этом сообщает издание «The Wall Street Journal» со ссылкой на представителя Минобороны Китая.
По данным источника, глава КНР снял с должностей второго по значимости генерала и восемь других высокопоставленных военных командиров. Уточняется, что это стало частью политики Си Цзиньпина по борьбе с коррупцией.
Известно, что в этом списке также оказался один из самых влиятельных генералов Китая — Хэ Вэйдун. Газета писала, что причиной его отставки, как и других увольнений, стали «серьезные дисциплинарные нарушения и злоупотребление властью».
Ранее научный руководитель центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович в интервью НСН заметил, что торговая война между США и Китаем невыгодна никому, скорее всего, будет найден компромисс, а заградительные пошлины останутся «страшилкой».
