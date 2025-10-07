Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о потенциальных поставках крылатых ракет Tomahawk Украине, заявил, что «вроде как принял решение», однако хочет выяснить у Киева, как ВСУ намерены использовать это дальнобойное оружие.

«Да, я думаю, что хочу выяснить, что они с ним делают. Вы знаете, куда они их отправляют? Думаю, я должен задать этот вопрос», — заявил он в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

При этом Трамп снова подчеркнул, что военный конфликт на Украине не должен был начаться и отметил, что в этой ситуации ни одна из сторон «не выглядит хорошо», а сам он не хочет эскалации.