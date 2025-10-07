Инфраструктуры нет, есть вопрос: Трампа заинтересовало, для чего Украине ракеты Tomahawk
Пока Дональд Трамп неуверенно говорит, что принял решение по ракетам Tomahawk для Украины и хочет узнать, как и где Киев будет их применять, в России заверяют, что собьют и Tomahawk, и Barracuda.
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о потенциальных поставках крылатых ракет Tomahawk Украине, заявил, что «вроде как принял решение», однако хочет выяснить у Киева, как ВСУ намерены использовать это дальнобойное оружие.
«Да, я думаю, что хочу выяснить, что они с ним делают. Вы знаете, куда они их отправляют? Думаю, я должен задать этот вопрос», — заявил он в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.
При этом Трамп снова подчеркнул, что военный конфликт на Украине не должен был начаться и отметил, что в этой ситуации ни одна из сторон «не выглядит хорошо», а сам он не хочет эскалации.
ОПЛАТИТ НАТО
В конце сентября Трамп на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским напрямую не согласился, но и не исключил отмены для Украины ограничений на использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по РФ. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс уточнил, что администрация президента США обсуждает вопрос о поставках Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за Трампом.
Тем временем, как пишет Axios, ссылаясь на источник в украинском правительстве, если ракеты Tomahawk будут переданы Украине, то будут закуплены у Штатов и оплачены странами НАТО. Также, по данным источника, последнее время в администрации президента США были обеспокоены, сможет ли Вашингтон контролировать применение этих ракет Киевом. При этом еще неизвестно, какое окончательное решение Трамп принял по Tomahawk, отметил украинский источник.
Как уточнил обозреватель США Тед Снайдер, Штаты, скорее всего, вообще не смогут поставить эти ракеты, либо сделают это в ограниченном количестве. Так, по данным Снайдера, в США производится менее 200 единиц таких ракет в год.
СОБЬЕМ НЕ ТОЛЬКО TOMAHAWK
Тем временем, председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что у Киева вообще нет инфраструктуры для запуска Tomahawk. Однако, он подчеркнул, что это еще не означает, что ее не смогут передать Украине в будущем, пишет ТАСС.
При этом ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что США могут поставить Киеву и крылатые ракеты семейства Barracuda для ударов по таким российским городам, как Нижний Новгород, Владимир, Ярославль, Москва и Саратов.
В свою очередь экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил НСН, что американские ракеты Tomahawk и Barracuda способны нанести серьезный ущерб объектам инфраструктуры, однако могут быть легко уничтожены российскими средствами ПВО.
«С ракетами Tomahawk мы знакомы еще со времен Югославии. Они способны поразить отдельные объекты и инфраструктуру аэродромов, систему управления, средства связи и так далее. Их запускают с кораблей, могут запускать с самолетов НАТО, есть также малая часть наземного оборудования. Украина может бить ими по нашей территории только с истребителей F-16, из которых половину мы уже уничтожили. Все российские средства ПВО без труда могут уничтожить средства нападения противника. А российские гиперзвуковые ракеты — “Кинжалы”, “Искандеры” — сбить никто не может», - отметил он.
По словам Бижева, Barracuda также знакомы российским военным, однако непонятно, откуда Украина будет запускать их. Также генерал подчеркнул, что они не окажут особенного эффекта на поле боя.
«Особенность крылатых ракет Barracuda в том, что они подбираются к цели на малых высотах, но при своевременном обнаружении и целеуказании тоже эффективно уничтожаются. Украине могут дать это оружие, но непонятно, откуда ВСУ будут его пускать. Если по нашей территории будут бить корабли и самолеты НАТО, это уже будет прямое противостояние России и НАТО, а это никому не нужно. Ход СВО ракеты Barracuda изменить не в состоянии... Кроме того, средства поражения очень дорогие. Учитывая наши территории, они могут достать до Урала, но им прежде надо преодолеть систему ПВО. Особого эффекта от их использования не получится», - подытожил он.
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНЯТ
Ранее президент России Владимир Путин в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что поставка Украине Tomahawk никак не изменит ход спецоперации на Украине, однако разрушит «наметившиеся позитивные тенденции» российско-американских отношений.
Экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев согласился с главой государства и подчеркнул, что России нет разницы, сбивать Tomahawk или Barracuda.
«Обе эти ракеты по сложности сбития одинаковы. Президент правильно сказал, какой-то военный ущерб они нам нанесут, но ситуацию в корне не изменят», - подметил он в беседе с НСН.
Эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян в свою очередь считает, что поставки Tomahawk Киеву ограничатся ранними модификациями, пишет ТАСС. По его мнению, это не будут дальнобойные ракеты, которые летят на 2,5 тысячи километров. Скорее, речь пойдет про ракеты первых модификаций Block I с меньшей дальностью.
