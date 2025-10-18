Хабиров опроверг сообщения о взрыве на заводе в Стерлитамаке из-за БПЛА

Он отметил, что следственные действия продолжаются.

«Были разные суждения о том, что это была атака БПЛА. Нет, произошел взрыв, в его причинах сейчас разбираются криминалисты», - указал Хабиров.

Глава Башкирии подчеркнул, что предприятие отличается особыми условиями труда и работает со взрывчатыми веществами.

Ранее стало известно, что при взрыве на заводе «Авангард» погибли три человека, девять пострадали.

