СМИ: Ирину Аллегрову обвинили в краже песни

Известно, что перед выступлением ведущие сообщили, что автором текста является некий Николай. В октябре песня вышла на стриминге, где в авторах был указан Игорь Крутой.

Отмечается, что в настоящий момент Кротиков пытается связаться с издателем Аллегровой «S&P Digital» и призвать их к ответу. При этом, по его словам, пока поэта игнорируют.

Ранее блогер, певица Инстасамка (Дарья Еропкина) обвинила звездного стилиста Николая Овечкина в краже у нее около 3 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».