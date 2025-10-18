СМИ: Ирину Аллегрову обвинили в краже песни
Интернет-поэт, певец Сергей Кротиков (Алквиад) обвинил певицу Ирину Аллегрову в плагиате. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
По данным источника, артистка якобы украла у него текст песни «У окна».
Он рассказал, что написал стихотворение «Одна» еще в 2007 году. По словам поэта, он много раз перерабатывал произведение, а песня на стихи вышла летом 2025 года. При этом в августе Кротиков услышал ее в исполнении Аллегровой на фестивале «Моя волна».
Известно, что перед выступлением ведущие сообщили, что автором текста является некий Николай. В октябре песня вышла на стриминге, где в авторах был указан Игорь Крутой.
Отмечается, что в настоящий момент Кротиков пытается связаться с издателем Аллегровой «S&P Digital» и призвать их к ответу. При этом, по его словам, пока поэта игнорируют.
Ранее блогер, певица Инстасамка (Дарья Еропкина) обвинила звездного стилиста Николая Овечкина в краже у нее около 3 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- После атаки БПЛА в Ульяновской области загорелась подстанция
- Киска, Новый Опель, Терпишка: В РФ раскрыли самые смешные названия деревень и сел
- Хабиров опроверг сообщения о взрыве на заводе в Стерлитамаке из-за БПЛА
- «Tomahawk — к эскалации»: В Вашингтоне прошла встреча Трампа и Зеленского
- СМИ: США изучают возможность отмены пошлин на товары, не производящиеся в стране
- Музыканты The Hatters заявили о своем превосходстве над ИИ
- Стивен Сигал рассказал о желании сняться в российском кино
- Отец Маска заявил, что Москва лучше Вашингтона и Лондона
- При взрыве на заводе «Авангард» в Башкирии погибли три человека
- В Китае умер лауреат Нобелевской премии по физике Ян Чжэньнин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru