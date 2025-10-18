СМИ: Ирину Аллегрову обвинили в краже песни

Интернет-поэт, певец Сергей Кротиков (Алквиад) обвинил певицу Ирину Аллегрову в плагиате. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

По данным источника, артистка якобы украла у него текст песни «У окна».

Он рассказал, что написал стихотворение «Одна» еще в 2007 году. По словам поэта, он много раз перерабатывал произведение, а песня на стихи вышла летом 2025 года. При этом в августе Кротиков услышал ее в исполнении Аллегровой на фестивале «Моя волна».

Известно, что перед выступлением ведущие сообщили, что автором текста является некий Николай. В октябре песня вышла на стриминге, где в авторах был указан Игорь Крутой.

Отмечается, что в настоящий момент Кротиков пытается связаться с издателем Аллегровой «S&P Digital» и призвать их к ответу. При этом, по его словам, пока поэта игнорируют.

Ранее блогер, певица Инстасамка (Дарья Еропкина) обвинила звездного стилиста Николая Овечкина в краже у нее около 3 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
