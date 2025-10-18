Стивен Сигал рассказал о желании сняться в российском кино
18 октября 202508:53
Актер Стивен Сигал хотел бы вернуться в киноиндустрию и сняться в кино в России. Об этом артист рассказал в беседе с ТАСС.
«Да, я бы хотел сделать и то, и другое», - указал Сигал, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам звезды, у него есть предварительные планы. Актер не привел подробностей.
Ранее Стивен Сигал и его сын Доминик стали соучредителями компании «Хикари» в РФ. По словам соучредителя организации Михаила Замарина, «Хикари» будет развивать проекты по переработке пластика.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стивен Сигал рассказал о желании сняться в российском кино
- Отец Маска заявил, что Москва лучше Вашингтона и Лондона
- При взрыве на заводе «Авангард» в Башкирии погибли три человека
- В Китае умер лауреат Нобелевской премии по физике Ян Чжэньнин
- Отец Маска назвал ЕС «гнусной организацией»
- ПВО за ночь уничтожила 41 беспилотник ВСУ
- При пожаре в жилом доме в Новосибирске погибли четыре человека
- Захарова: Рютте осуществляет пропаганду войны
- СМИ: МВФ требует от Украины девальвировать гривну
- Белый дом заявил, что Трамп продолжит добиваться мира на Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru