Стивен Сигал рассказал о желании сняться в российском кино

Актер Стивен Сигал хотел бы вернуться в киноиндустрию и сняться в кино в России. Об этом артист рассказал в беседе с ТАСС.

«Да, я бы хотел сделать и то, и другое», - указал Сигал, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам звезды, у него есть предварительные планы. Актер не привел подробностей.

Ранее Стивен Сигал и его сын Доминик стали соучредителями компании «Хикари» в РФ. По словам соучредителя организации Михаила Замарина, «Хикари» будет развивать проекты по переработке пластика.

