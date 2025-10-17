Праправнук Бисмарка предсказал скорый мир между Россией и Украиной

После встречи лидера России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пройдет саммит Путина и Зеленского, где и будет подписан мир, рассказал праправнук первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр Вольфганг фон Бисмарк в беседе со специальным корреспондентом НСН.



После разговора по телефону 16 октября Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным на территории Венгрии. Эту информацию подтвердил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в своих социальных сетях. Александр Бисмарк увидел в этом первый шаг к миру между Россией и Украиной, а также предсказал будущее украинского президента Владимира Зеленского.