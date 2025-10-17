Праправнук Бисмарка предсказал скорый мир между Россией и Украиной
Встреча президентов России и США в Венгрии приведет к мирному соглашению, с уверенностью заявил спецкору НСН Александр Вольфганг фон Бисмарк.
После встречи лидера России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пройдет саммит Путина и Зеленского, где и будет подписан мир, рассказал праправнук первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр Вольфганг фон Бисмарк в беседе со специальным корреспондентом НСН.
После разговора по телефону 16 октября Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным на территории Венгрии. Эту информацию подтвердил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в своих социальных сетях. Александр Бисмарк увидел в этом первый шаг к миру между Россией и Украиной, а также предсказал будущее украинского президента Владимира Зеленского.
«Я думаю, что когда Путин и Трамп встретятся, то они подготовят сделку. Это случится уже очень скоро. Республиканец занял жесткую линию, потому что ему хочется закончить еще один конфликт после соглашения между ХАМАС и Израилем. Он убежден, что ему удастся все подготовить во время встречи в Венгрии. Сама подготовка встречи Путина и Зеленского не займет много времени: они говорят на одном языке. Все документы будет просто согласовать, так как не будут нужны переводчики. Владимир Зеленский не поедет в Россию, эта встреча может состояться в Стамбуле. Это самое правильное место. Владимиру Путину не так важно место: он может встретиться везде. После этих переговоров будет новый президент Украины, а Зеленскому придется уйти», — предположил он на мероприятии, посвященном празднованию 20-летия RT.
Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин объяснил НСН, почему Трамп изменил риторику по отношению к Путину.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Теплоходы и осенние туры: В России увидели возможности роста речных круизов
- Средняя зарплата в России за год выросла почти на 17%
- Брижит Бардо выписали из больницы после операции
- Отец Илона Маска назвал «мусором и пропагандой» западные СМИ
- Генерал Попов рассказал, каким маршрутом Путин полетит в Венгрию
- «Органичнее людей!»: Кинокритик предложил учредить отдельный «Оскар» для собак
- Медведев: Контракт с Минобороны в 2025 году заключили 336 тысяч человек
- Праправнук Бисмарка предсказал скорый мир между Россией и Украиной
- СМИ: Пять человек пострадали при взрыве на заводе «Авангард» в Стерлитамаке
- Россияне назвали цену, за которую готовы купить электромобиль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru