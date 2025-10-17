Праправнук Бисмарка предсказал скорый мир между Россией и Украиной

Встреча президентов России и США в Венгрии приведет к мирному соглашению, с уверенностью заявил спецкору НСН Александр Вольфганг фон Бисмарк.

После встречи лидера России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пройдет саммит Путина и Зеленского, где и будет подписан мир, рассказал праправнук первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр Вольфганг фон Бисмарк в беседе со специальным корреспондентом НСН.

После разговора по телефону 16 октября Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным на территории Венгрии. Эту информацию подтвердил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в своих социальных сетях. Александр Бисмарк увидел в этом первый шаг к миру между Россией и Украиной, а также предсказал будущее украинского президента Владимира Зеленского.

Венгрия пообещала Путину беспрепятственный въезд в страну для встречи с Трампом
«Я думаю, что когда Путин и Трамп встретятся, то они подготовят сделку. Это случится уже очень скоро. Республиканец занял жесткую линию, потому что ему хочется закончить еще один конфликт после соглашения между ХАМАС и Израилем. Он убежден, что ему удастся все подготовить во время встречи в Венгрии. Сама подготовка встречи Путина и Зеленского не займет много времени: они говорят на одном языке. Все документы будет просто согласовать, так как не будут нужны переводчики. Владимир Зеленский не поедет в Россию, эта встреча может состояться в Стамбуле. Это самое правильное место. Владимиру Путину не так важно место: он может встретиться везде. После этих переговоров будет новый президент Украины, а Зеленскому придется уйти», — предположил он на мероприятии, посвященном празднованию 20-летия RT.

Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин объяснил НСН, почему Трамп изменил риторику по отношению к Путину.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
ТЕГИ:КонфликтПереговорыУкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры