Таиланд подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей, но обстрелы возобновились
Конфликт между Таиландом и Камбоджей вновь обострился 23-24 июля на фоне территориального спора и из-за храмового комплекса Преах Вихеар.
Днем ранее Таиланд и Камбоджа прекратили боевые действия из-за ухудшения погодных условий. В Бангкоке на фоне переговоров с президентом США Дональдом Трампом даже объявили о согласии на перемирие с противником. Однако боевые действия опять возобновились. При этом регионоведы считают, что многолетний конфликт между Таиландом и Камбоджей не перерастет в крупномасштабную войну.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ
Накануне временно исполняющий обязанности главы правительства Таиланда Пхумтхам Вечайчай объявил, что страна готова прекратить боевые действия с Камбоджей. В соцсетях он написал, что это может произойти, если Камбоджа докажет свои намерения на перемирие. Политик добавил, что Бангкок собирается в ближайшее время начать двусторонний диалог ради мирного разрешения конфликта.
Вечайчай также сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, который потребовал, чтобы Таиланд и Камбоджа заключили перемирие. Премьер-министр отметил, что попросил американского лидера как можно скорее передать его слова властям Камбоджи.
Боевые действия между Таиландом и Камбоджей в приграничных районах прекратились вечером 26 июля из-за ухудшения погодных условий. Регион настигли сильные ливни. Издание «The Nation» сообщало, что, несмотря на это, военные обеих стран продолжили удерживать свои позиции. Власти двух государств эвакуировали местных жителей из зоны конфликта. В Таиланде в восьми регионах ввели военное положение.
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Однако уже утром 27 июля стороны возобновили боевые действия в районе храма Прасат Та Кхвай на спорном участке границы между таиландской провинцией Сурин и камбоджийской Оддар Меанчей.
«В районе храма Прасат Та Кхвай идет обстрел со стороны Камбоджи тяжелыми вооружениями, в том числе системами залпового огня БМ-21, войска Таиланда отвечают огнем ствольной артиллерии», - говорится в соцсетях отдела общественных связей администрации провинции Сурин.
Также сообщалось о попадании камбоджийских снарядов в жилые дома на территории Таиланда. Известно, что одно из зданий полностью уничтожено. По предварительной информации, раненых или убитых нет. По состоянию на 7:30 часов утра по местному времени (3:30 по Москве) обмен артиллерийским огнем продолжился.
Администрация провинции также объявила, что первые удары камбоджийской артиллерии по району находящегося на спорном участке границы храма Прасат Та Кхвай, который в настоящее время удерживает и обороняет таиландская сторона, были нанесены 27 июля в 04:30, а обстрел из «Градов» продолжается с 05:00 часов по местному времени, передает РИА Новости.
ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТА
Эскалация конфликта между Таиландом и Камбоджей началась 23–24 июля 2025 года. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии. Камбоджа применила системы залпового огня «Град», Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. Обе стороны объявили о десятках погибших и раненых среди военных и гражданских лиц. До этого боевые столкновения между войсками Таиланда и Камбоджи происходили в 2008 и 2011 годах.
Противостояние вновь вспыхнуло на фоне многолетнего территориального спора, в том числе из-за храмового комплекса Преах Вихеар. Он признан памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1962 году Международный суд ООН постановил, что храм принадлежит Камбодже, но Таиланд не признал решение и до сих пор претендует на комплекс. Вспышки эскалации в спорной зоне были в течение всего этого года.
Храм Прасат та Кхвай находится в нейтральной зоне спорного участка границы, которая была выделена таиландско-камбоджийским протоколом 2000 – 2001 годов по пограничным вопросам, как зона, подлежащая дальнейшей демаркации. В обычное время обе страны сотрудничают в предоставлении доступа туристов, исследователей и паломников к храму эпохи империи Ангкор. Он признается обеими сторонами, как религиозный, исторический и археологический объект.
26 июля 2025 года к усилиям по снижению напряженности во вновь вспыхнувшем конфликте подключился Дональд Трамп. Он объявил о проведенных телефонных переговорах с обеими сторонами и рассказал, что Бангкок и Пномпень хотят перемирия. Американский президент добавил, что в настоящий момент США проводят переговоры с Таиландом и Камбоджей насчет пошлин, и пригрозил, что, пока идут боевые действия, ни о каких торговых сделках невозможно говорить, писал RT.
ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ?
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боевого столкновения военнослужащих двух стран на спорном участке границы 28 мая 2025 года. Тогда во время боевых действий погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе также произошел личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном. Это еще больше усугубило ухудшение отношений между двумя странами.
Между тем, в России не верят в начало крупномасштабной войны Камбоджи и Таиланда. Так, младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Григорий Кучеренко в беседе с НСН подчеркнул, что Таиланд понесет крупные репутационные потери, а Камбоджа не может сравниться с тайской армией, поэтому никто не хочет серьезной войны.
«Масштабная война не выгодна никому, так как страны связаны друг с другом экономически, но лучше подготовлен Таиланд. Он богаче, экономики несопоставимы, поэтому тайская армия лучше оснащена. Здесь еще есть вопрос репутационных издержек: в Таиланде кризис во внутренней политике, в стране был переворот со стороны военных, а вступление в открытый конфликт только ухудшит мнение о стране, инвесторы могут начать уходить. Поэтому военное решение вопроса, скорее всего, не вариант. Дальнейшая эскалация маловероятна», - отметил он.
Руководитель центра Юго-Восточной Азии института Востоковедения РАН, ведущий специалист России по Камбодже Дмитрий Мосяков тоже считает, что конфликт не перерастет в масштабные военные действия. При этом, по его мнению, обострение на границе Таиланда и Камбоджи выгодно для правящих элит стран.
«Исторически и цивилизационно это территория Камбоджи. Однако официально это территория Таиланда. Были решения ООН, которые подтверждали камбоджийские права, но не на всю территорию храмового комплекса. Сегодня это удобный повод для правящих элит стран чуть что при внутренних проблемах переключать внимание населения… Бывает, стреляют друг в друга, партизанские отряды бегают, но все закончится, вряд ли будет что-то серьезное. Большая война особо никому не нужна в Юго-Восточной Азии, особенно сейчас», - объяснил он в разговоре с НСН.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей вряд ли нарушит планы российских туристов.
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