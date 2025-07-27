Таиланд подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей, но обстрелы возобновились

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ

Накануне временно исполняющий обязанности главы правительства Таиланда Пхумтхам Вечайчай объявил, что страна готова прекратить боевые действия с Камбоджей. В соцсетях он написал, что это может произойти, если Камбоджа докажет свои намерения на перемирие. Политик добавил, что Бангкок собирается в ближайшее время начать двусторонний диалог ради мирного разрешения конфликта.

Вечайчай также сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, который потребовал, чтобы Таиланд и Камбоджа заключили перемирие. Премьер-министр отметил, что попросил американского лидера как можно скорее передать его слова властям Камбоджи.