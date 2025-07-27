В России предложили перейти к советскому опыту продажи алкоголя с 11:00 до 19:00

В России разрешенные часы продажи алкоголя следует на федеральном уровне сократить до 11:00 - 19:00, как это было в СССР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко.

В настоящий момент в России продажа алкоголя разрешена с 08:00 до 23:00 часов. При этом, по словам политика, ужесточать ограничения следует постепенно, ежегодно снижая разрешенное время на один час. Рыбальченко также указал на необходимость ограничения продажи спиртного в выходные и праздничные дни, но не в организациях общественного питания, кафе, ресторанах.