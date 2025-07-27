В России предложили перейти к советскому опыту продажи алкоголя с 11:00 до 19:00
В России разрешенные часы продажи алкоголя следует на федеральном уровне сократить до 11:00 - 19:00, как это было в СССР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко.
В настоящий момент в России продажа алкоголя разрешена с 08:00 до 23:00 часов. При этом, по словам политика, ужесточать ограничения следует постепенно, ежегодно снижая разрешенное время на один час. Рыбальченко также указал на необходимость ограничения продажи спиртного в выходные и праздничные дни, но не в организациях общественного питания, кафе, ресторанах.
Сейчас, согласно федеральному закону, в стране продажа алкоголя в розничных точках запрещена с 23:00 вечера до 08:00 утра, но регионы могут самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения по времени и условиям продажи алкоголя, в том числе вводить полный запрет, за исключением мест общественного питания.
С 1972 года в СССР крепкие спиртные напитки можно было продавать в магазинах только с 11:00 до 19:00. При этом в период антиалкогольной кампании в 1980-е годы время продажи алкоголя было сокращено до 14:00 - 19:00, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в интервью НСН рассказал, что из-за снижения объема продаж легального алкоголя растет реализация нелегального, а его объем только в сегменте крепкого алкоголя оценивается в 200 млн литров.
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