В России не поверили в войну между Таиландом и Камбоджей
Масштабный конфликт не нужен никому, поэтому маловероятно, что он приведет к войне, заявил НСН Григорий Кучеренко.
Таиланд понесет крупные репутационные потери, а Камбоджа не может сравниться с тайской армией, поэтому никто не хочет серьезной войны, рассказал младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Григорий Кучеренко в беседе с НСН.
Исполняющий обязанности премьера Таиланда заявил, что боевые действия с Камбоджей усиливаются и могут перерасти в полномасштабную войну, сообщил Bloomberg. Уже второй день армии обстреливают друг друга ракетами и артиллерией. Погибли как минимум 14 человек, десятки ранены. Обострение началось с авиаударов Таиланда по камбоджийским базам и ответных атак Камбоджи по гражданским объектам. Бои сосредоточены вокруг храма Преах-Вихеар — давнего спорного участка. Более 130 000 человек эвакуированы с тайской стороны, Камбоджа закрыла 260 школ. Таиланд исключает переговоры, а правящая коалиция сталкивается с политическим кризисом. Тем не менее, эксперт не увидел поводов для начала серьезной войны.
«Масштабная война не выгодна никому, так как страны связаны друг с другом экономически, но лучше подготовлен Таиланд. Он богаче, экономики несопоставимы, поэтому тайская армия лучше оснащена. Здесь еще есть вопрос репутационных издержек: в Таиланде кризис во внутренней политике, в стране был переворот со стороны военных, а вступление в открытый конфликт только ухудшит мнение о стране, инвесторы могут начать уходить. Поэтому военное решение вопроса, скорее всего, не вариант. Дальнейшая эскалация маловероятна. Возможно все, что угодно, но это никому не нужно. Первым предложить мирные переговоры должен Таиланд, он начал обстрелы, это было бы логично. Как минимум не помешало бы посредничество третьих стран. Похожая ситуация уже была в 2008-2012 годах, но тогда все решили на двусторонних переговорах. За такой формат выступает Таиланд, а Камбоджа, наоборот, заинтересована в помощи и привлекает всех, кого только может», — заключил собеседник НСН.
Ранее руководитель центра Юго-Восточной Азии института Востоковедения РАН, ведущий специалист России по Камбодже Дмитрий Мосяков рассказал НСН, кому выгоден конфликт Таиланда и Камбоджи.
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