Таиланд понесет крупные репутационные потери, а Камбоджа не может сравниться с тайской армией, поэтому никто не хочет серьезной войны, рассказал младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Григорий Кучеренко в беседе с НСН.

Исполняющий обязанности премьера Таиланда заявил, что боевые действия с Камбоджей усиливаются и могут перерасти в полномасштабную войну, сообщил Bloomberg. Уже второй день армии обстреливают друг друга ракетами и артиллерией. Погибли как минимум 14 человек, десятки ранены. Обострение началось с авиаударов Таиланда по камбоджийским базам и ответных атак Камбоджи по гражданским объектам. Бои сосредоточены вокруг храма Преах-Вихеар — давнего спорного участка. Более 130 000 человек эвакуированы с тайской стороны, Камбоджа закрыла 260 школ. Таиланд исключает переговоры, а правящая коалиция сталкивается с политическим кризисом. Тем не менее, эксперт не увидел поводов для начала серьезной войны.