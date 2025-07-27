Росстат: В РФ средний размер пенсий женщин впервые за 10 лет превысил размер пенсий мужчин

Росстат представил статистику с 2015 года. Тогда, по состоянию на 1 января, у пенсионерок средний размер назначенных выплат составил 10 тысяч 663 рубля, у пенсионеров — 11 тысяч 346 рублей. Все года в течение этого десятилетия показатель пенсий мужчин был выше, чем у женщин.

К тому же служба представила разницу в размерах пенсий между жителями сел и городов. Так, по данным Росстата на 1 января 2025 года, средний размер пенсий в сельской местности составил 20 тысяч 722 рубля, а в городах — чуть больше 24 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме сообщили, что в России с 1 августа проведут перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».