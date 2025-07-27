В Ленобласти при атаке БПЛА ВСУ пострадала женщина
В Ленинградской области в Ломоносовском районе в результате падения обломков БПЛА ВСУ пострадала женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, мирная жительница получила ушибы и порезы, ей оказали помощь в Ломоносовской межрайонной больнице.
Дрозденко также добавил, что пожарные ликвидируют возгорание многоквартирного дома в поселке Большая Ижора. Губернатор пообещал, что власти обеспечат компенсацию жителям, чье имущество было повреждено при отражении атаки БПЛА.
Утром 27 июля губернатор Ленобласти объявил о ликвидации более десяти дронов ВСУ в регионе.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Запорожской области, в результате чего пострадали два человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru