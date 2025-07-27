В Ленобласти при атаке БПЛА ВСУ пострадала женщина

В Ленинградской области в Ломоносовском районе в результате падения обломков БПЛА ВСУ пострадала женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, мирная жительница получила ушибы и порезы, ей оказали помощь в Ломоносовской межрайонной больнице.

Минобороны: За ночь над Россией сбили 99 БПЛА ВСУ

Дрозденко также добавил, что пожарные ликвидируют возгорание многоквартирного дома в поселке Большая Ижора. Губернатор пообещал, что власти обеспечат компенсацию жителям, чье имущество было повреждено при отражении атаки БПЛА.

Утром 27 июля губернатор Ленобласти объявил о ликвидации более десяти дронов ВСУ в регионе.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Запорожской области, в результате чего пострадали два человека.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ГубернаторЛенинградская ОбластьПострадавшиеВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры