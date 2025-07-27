В Ленобласти при атаке БПЛА ВСУ пострадала женщина

В Ленинградской области в Ломоносовском районе в результате падения обломков БПЛА ВСУ пострадала женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, мирная жительница получила ушибы и порезы, ей оказали помощь в Ломоносовской межрайонной больнице.