Нарушил Исламабад? Трамп объявил о прекращении огня между Пакистаном и Индией

ЗАЯВЛЕНИЕ ТРАМПА

10 мая американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Пакистан и Индия согласились на полное и немедленное прекращение огня. Политик рассказал, что такое решение было принято после переговоров с США, проведенных в ночь на субботу.

«Рад объявить, что Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня», - написал Трамп на своей странице в одной из соцсетей, поздравив стороны.

В свою очередь вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердил информацию о прекращении огня. В индийском МИД уточнили, что оно вступило в силу в 17:00 часов вечера (в 14:30 по московскому времени). Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Нью-Дели и Исламабад готовы начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории.