Нарушил Исламабад? Трамп объявил о прекращении огня между Пакистаном и Индией
Пакистан обстрелял Джамму и Кашмир через несколько часов после начала перемирия. При этом Индия дала соседнему государству адекватный ответ.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Индия и Пакистан согласились на прекращение огня. Крупные боевые действия шли три дня. Однако уже вечером субботы 10 мая в Индии заявили о нарушении Исламабадом соглашения о прекращении огня.
ЗАЯВЛЕНИЕ ТРАМПА
10 мая американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Пакистан и Индия согласились на полное и немедленное прекращение огня. Политик рассказал, что такое решение было принято после переговоров с США, проведенных в ночь на субботу.
«Рад объявить, что Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня», - написал Трамп на своей странице в одной из соцсетей, поздравив стороны.
В свою очередь вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердил информацию о прекращении огня. В индийском МИД уточнили, что оно вступило в силу в 17:00 часов вечера (в 14:30 по московскому времени). Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Нью-Дели и Исламабад готовы начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории.
После объявления о прекращении огня Пакистан вновь открыл свое воздушное пространство. Оно было недоступно с 6 мая. Тогда вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в интервью НСН объяснил, что некоторые самолеты из РФ, летящие, например, в Таиланд, будут облетать Пакистан.
«Трагедии никакой нет, лететь будет почти столько же, и по цене. Все, что восточнее Новосибирска, оттуда мы летим без Пакистана. Поэтому ограничения могут коснуться рейсов из Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Для этих рейсов есть два маршрута — южнее Пакистана и севернее. Оба маршрута рабочие, удлинение будет небольшое — порядка 20-25 минут в одну сторону», - добавил он.
НАРУШЕНИЕ ПАКИСТАНА
Однако уже вечером 10 мая в МИД Индии заявили о нескольких нарушениях договоренности о прекращении огня с Пакистаном. Главный министр индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил, что силы ПВО Индии работали на отражение воздушных целей в городе Сринагар.
«Это не прекращение огня. Подразделения ПВО в центре Сринагара только что открыли огонь», - написал он, опубликовав видео, в котором видна работа сил противовоздушной обороны.
Перед этим глава Джамму и Кашмира сообщил о звуках взрывов рядом с городом Сринагар. Они были слышны всего через несколько часов, после того, как первый заместитель главы МИД Индии сообщил, что Индия и Пакистан прекратили все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море.
«За последние два часа неоднократно имели место нарушения договоренности, достигнутые ранее между генеральными директорами военных операций Индии и Пакистана. Вооруженные силы (Индии – прим. НСН) дают адекватный ответ, и мы очень серьезно относимся к этим нарушениям», - заявил в ходе выступления первый замглавы МИД страны Викрам Мисри.
На фоне этого в Нью-Дели призвали предпринять шаги для соблюдения договоренностей. Известно, что индийские вооруженные силы получили инструкции решительно реагировать на любые случаи повторения нарушений вдоль международной границы.
Агентство «Синьхуа» писало, что Пакистан тоже объявил о неспровоцированных обстрелах со стороны Индии. Однако уже 11 мая агентство АНИ сообщило, что ночь на индийско-пакистанской границе прошла спокойно.
ТРИ ДНЯ КОНФЛИКТА
Масштабные боевые действия между Индией и Пакистаном продлились три дня. В ночь на 7 мая индийские артиллерия и авиация нанесли удары по объектам на территории Пакистана в рамках операции «Синдур». В Нью-Дели объявили, что она была направлена на «террористическую инфраструктуру» одной из пропакистанских группировок.
8 мая Нью-Дели и Исламабад провели воздушный бой с участием 125 самолетов. Он стал одним из самых крупных в новейшей истории авиации воздушных боев.
По сообщениям CNN, самолеты на границе Индии и Пакистана сражались более часа, обе стороны оставались в своем воздушном пространстве. При этом расстояния при обмене ударами ракет могли превышать 160 км. В результате боя были сбиты пять индийских самолетов.
10 мая правительство Пакистана подтвердило начало военной операции против Индии под названием «Баньян уль-Марсус». Тогда несколько районов индийской союзной территории Джамму и Кашмир подверглись массированным артиллерийским обстрелам со стороны Пакистана. По сообщениям газеты «Hindustan Times», обстрелы затронули районы Ури, Пунч и Купвара вдоль линии контроля.
Ранее доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заметил, что, несмотря на то, что конфликт между Индией и Пакистаном длится многие десятилетия, крайне маловероятно, что он перейдет в ядерное русло.
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