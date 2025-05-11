Нарушил Исламабад? Трамп объявил о прекращении огня между Пакистаном и Индией

Пакистан обстрелял Джамму и Кашмир через несколько часов после начала перемирия. При этом Индия дала соседнему государству адекватный ответ. 

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Индия и Пакистан согласились на прекращение огня. Крупные боевые действия шли три дня. Однако уже вечером субботы 10 мая в Индии заявили о нарушении Исламабадом соглашения о прекращении огня.

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ЗАЯВЛЕНИЕ ТРАМПА

10 мая американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Пакистан и Индия согласились на полное и немедленное прекращение огня. Политик рассказал, что такое решение было принято после переговоров с США, проведенных в ночь на субботу.

«Рад объявить, что Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня», - написал Трамп на своей странице в одной из соцсетей, поздравив стороны.

В свою очередь вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердил информацию о прекращении огня. В индийском МИД уточнили, что оно вступило в силу в 17:00 часов вечера (в 14:30 по московскому времени). Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Нью-Дели и Исламабад готовы начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории.

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После объявления о прекращении огня Пакистан вновь открыл свое воздушное пространство. Оно было недоступно с 6 мая. Тогда вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в интервью НСН объяснил, что некоторые самолеты из РФ, летящие, например, в Таиланд, будут облетать Пакистан.

«Трагедии никакой нет, лететь будет почти столько же, и по цене. Все, что восточнее Новосибирска, оттуда мы летим без Пакистана. Поэтому ограничения могут коснуться рейсов из Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Для этих рейсов есть два маршрута — южнее Пакистана и севернее. Оба маршрута рабочие, удлинение будет небольшое — порядка 20-25 минут в одну сторону», - добавил он.

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НАРУШЕНИЕ ПАКИСТАНА

Однако уже вечером 10 мая в МИД Индии заявили о нескольких нарушениях договоренности о прекращении огня с Пакистаном. Главный министр индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил, что силы ПВО Индии работали на отражение воздушных целей в городе Сринагар.

«Это не прекращение огня. Подразделения ПВО в центре Сринагара только что открыли огонь», - написал он, опубликовав видео, в котором видна работа сил противовоздушной обороны.

Перед этим глава Джамму и Кашмира сообщил о звуках взрывов рядом с городом Сринагар. Они были слышны всего через несколько часов, после того, как первый заместитель главы МИД Индии сообщил, что Индия и Пакистан прекратили все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море.

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«За последние два часа неоднократно имели место нарушения договоренности, достигнутые ранее между генеральными директорами военных операций Индии и Пакистана. Вооруженные силы (Индии – прим. НСН) дают адекватный ответ, и мы очень серьезно относимся к этим нарушениям», - заявил в ходе выступления первый замглавы МИД страны Викрам Мисри.

На фоне этого в Нью-Дели призвали предпринять шаги для соблюдения договоренностей. Известно, что индийские вооруженные силы получили инструкции решительно реагировать на любые случаи повторения нарушений вдоль международной границы.

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Агентство «Синьхуа» писало, что Пакистан тоже объявил о неспровоцированных обстрелах со стороны Индии. Однако уже 11 мая агентство АНИ сообщило, что ночь на индийско-пакистанской границе прошла спокойно.

ТРИ ДНЯ КОНФЛИКТА

Масштабные боевые действия между Индией и Пакистаном продлились три дня. В ночь на 7 мая индийские артиллерия и авиация нанесли удары по объектам на территории Пакистана в рамках операции «Синдур». В Нью-Дели объявили, что она была направлена на «террористическую инфраструктуру» одной из пропакистанских группировок.

8 мая Нью-Дели и Исламабад провели воздушный бой с участием 125 самолетов. Он стал одним из самых крупных в новейшей истории авиации воздушных боев.

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По сообщениям CNN, самолеты на границе Индии и Пакистана сражались более часа, обе стороны оставались в своем воздушном пространстве. При этом расстояния при обмене ударами ракет могли превышать 160 км. В результате боя были сбиты пять индийских самолетов.

10 мая правительство Пакистана подтвердило начало военной операции против Индии под названием «Баньян уль-Марсус». Тогда несколько районов индийской союзной территории Джамму и Кашмир подверглись массированным артиллерийским обстрелам со стороны Пакистана. По сообщениям газеты «Hindustan Times», обстрелы затронули районы Ури, Пунч и Купвара вдоль линии контроля.

Ранее доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заметил, что, несмотря на то, что конфликт между Индией и Пакистаном длится многие десятилетия, крайне маловероятно, что он перейдет в ядерное русло.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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