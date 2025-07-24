Постреляют и разойдутся: Как конфликт Таиланда и Камбоджи отразится на туристах
Обострение на границе Таиланда и Камбоджи выгодно для правящих элит стран, сказал НСН ведущий специалист России по Камбодже Дмитрий Мосяков. При этом вице-президент АТОР Артур Мурадян подчеркнул, что ситуация не повлияет на планы российских туристов.
Конфликт на границе Таиланда и Камбоджи продолжается не первый год и вряд ли перерастет в масштабные военные действия, поскольку никому сегодня не нужна большая война в Юго-Восточной Азии, заявил в беседе с НСН руководитель центра Юго-Восточной Азии института Востоковедения РАН, ведущий специалист России по Камбодже Дмитрий Мосяков.
На границе между Таиландом и Камбоджей произошло вооруженное столкновение, заявило Reuters со ссылкой на Минобороны и военных обеих сторон. Известно о двух пострадавших тайских военных. На фоне произошедшего Таиланд объявил об ответных мерах и нанес авиаудар. Как сообщили в Камбодже утром произошло неспровоцированное вторжение тайских войск, которое «нарушило территориальную целостность» страны. В Таиланде при этом решили закрыть все пограничные пункты с Камбоджей и объявили об эвакуации жителей с приграничных территорий. Камбоджа и Таиланд не могут урегулировать спор вокруг храма Преахвихеа. Мосяков отметил, что новый виток развития этого латентного конфликта выгоден правящим элитам двух стран.
«Исторически и цивилизационно это территория Камбоджи. Однако официально это территория Таиланда. Латентный конфликт продолжается много лет. Были решения ООН, которые подтверждали камбоджийские права, но не на всю территорию храмового комплекса. Сегодня это удобный повод для правящих элит стран чуть что при внутренних проблемах переключать внимание населения. У тайцев сейчас очень сложное политическое положение, можно сказать, столкновение промонархических и антимонархических сил. В этой ситуации конфликт, который привлекает внимание, укрепляет местный патриотизм, нужен правящим структурам», - заявил он.
По словам собеседника НСН, крайне маловероятно, что текущий локальный конфликт на границе двух стран перерастет в масштабные столкновения.
«Часть храмового комплекса сегодня под контролем Таиланда, часть - под контролем Камбоджи. Граница Таиланда и Камбоджи – довольно неопределенная территория, которая моментами вообще никак не обозначена. Храмовый комплекс большой и географически расположен так, что со стороны Таиланда очень легко до него доехать. Со стороны Камбоджи же надо подниматься вверх. Когда все спокойно, на эту территорию возят туристов. Это не первое и не последнее обострение. Бывает, стреляют друг в друга, партизанские отряды бегают, но все закончится, вряд ли будет что-то серьезное. Большая война особо никому не нужна в Юго-Восточной Азии, особенно сейчас. В Камбодже уже сказали, что не надо волноваться и уезжать», - пояснил Мосяков.
В свою очередь вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в разговоре с НСН подчеркнул, что обострение конфликта вряд ли нарушит планы российских туристов.
«Не думаю, что стоит ожидать большой процент пересмотра планов поездок. В летние периоды спрос на Таиланд традиционно меньше, впереди месяц дождей. При этом в зону обострения конфликта, где проходит граница между двумя странами, порядка месяца назад ограничили въезд и поездки туристов со стороны операторов и принимающих компаний. Туристы там в принципе находиться не могли. Таиланд имеет и островную структуру, альтернатива в рамках одного направления есть. На фоне серьезностей на Ближнем востоке местный конфликт пока не тянет на то, чтобы привлечь внимание российских туристов. Это локальное разбирательство в приграничной территории, просто не стоит отдыхать на границе. Пхукет и Самуй от этой территории расположены далеко, именно на них приходится основной туристический поток», - сказал он.
Ранее в АТОР сообщали, что самым популярным направлением у российских путешественников в июле текущего года стала Турция. Уточняется, что эту страну для отдыха выбрали 35% отечественных туристов. На втором месте расположились российские направления (18,4% туристов), замыкает тройку Египет с 15,4%. Также в ТОП-10 вошли Абхазия, Вьетнам, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы, Китай и Куба, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru