На границе между Таиландом и Камбоджей произошло вооруженное столкновение, заявило Reuters со ссылкой на Минобороны и военных обеих сторон. Известно о двух пострадавших тайских военных. На фоне произошедшего Таиланд объявил об ответных мерах и нанес авиаудар. Как сообщили в Камбодже утром произошло неспровоцированное вторжение тайских войск, которое «нарушило территориальную целостность» страны. В Таиланде при этом решили закрыть все пограничные пункты с Камбоджей и объявили об эвакуации жителей с приграничных территорий. Камбоджа и Таиланд не могут урегулировать спор вокруг храма Преахвихеа. Мосяков отметил, что новый виток развития этого латентного конфликта выгоден правящим элитам двух стран.

«Исторически и цивилизационно это территория Камбоджи. Однако официально это территория Таиланда. Латентный конфликт продолжается много лет. Были решения ООН, которые подтверждали камбоджийские права, но не на всю территорию храмового комплекса. Сегодня это удобный повод для правящих элит стран чуть что при внутренних проблемах переключать внимание населения. У тайцев сейчас очень сложное политическое положение, можно сказать, столкновение промонархических и антимонархических сил. В этой ситуации конфликт, который привлекает внимание, укрепляет местный патриотизм, нужен правящим структурам», - заявил он.