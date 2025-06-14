Эвакуация Бондарчука и звонок Путина: Иран ответил Израилю «Истинным обещанием»
Иран выпустил по Тель-Авиву сотни ракет. Днем ранее Израиль провел против Тегерана операцию «Восходящий лев».
Иран и Израиль обменялись ударами. В результате взаимных обстрелов в обеих странах есть разрушения, а также погибшие и раненые, в том числе среди мирных жителей. Президент России Владимир Путин уже пообщался с лидерами Ирана и Израиля, призвав их достигнуть «взаимоприемлемых договоренностей». Между тем, из Ирана эвакуировали почти 90 россиян, в том числе режиссера Федора Бондарчука.
ОТВЕТ ИРАНА
14 июня представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили о начале четвертой волны ракетной атаки со стороны Ирана. Отмечается, что израильские системы ПВО работают для перехвата угрозы, однако они не «герметичны». В связи с этим в ЦАХАЛ рекомендовали жителям следовать инструкциям Командования тыла (АТАЛ).
«Некоторое время назад в нескольких районах Израиля зазвучали сирены после обнаружения ракет из Ирана в сторону Израиля», - говорится в Тelegram-канале ЦАХАЛ.
Вечером 13 июня Иран выпустил по Израилю примерно 150–200 ракет, в результате чего было зафиксировано девять падений. Тогда пострадали минимум пять человек, передают «Известия».
«В первом залпе со стороны Ирана по территории Израиля было выпущено около сотни ракет. Вскоре после этого был запущен еще один залп из примерно 50 ракет», - сообщил израильский телеканал «N12».
Позже СМИ писали, что Иран выпусти по Израилю свыше 300 ракет, в результате нескольких волн ответных атак со стороны Тегерана пострадали десятки человек. Сообщалось, что иранские ракеты попадали в том числе в гражданские объекты. В Тель-Авиве люди прятались от обстрелов в метро. В Сети публикуют кадры пролета ракет, взрывов и разрушенных улиц города.
Тегеран охарактеризовал свои ракетные удары как ответную меру и предупредил, что будет готов к новой эскалации, если израильская операция продолжится. В Иране операцию против Израиля назвали «Истинное обещание-3».
«ОГРОМНЫЙ УЩЕРБ»
Командующий тылом округа Тель-Авива заявил, что материальный ущерб от иранских ракет «огромен», хотя, по его словам, ранены относительно немного человек. Согласно последним данным, число пострадавших в Израиле составляет более 60 человек, из которых примерно 40 получили легкие ранения. Известно, что одна пострадавшая женщина скончалась в больнице.
Серьезные разрушения были отмечены в Рамат-Гане. Там иранская ракета попала в многоэтажный дом. Сообщалось, что в самом Тель-Авиве удары пришлись по нескольким кварталам. В результате атаки Ирана повреждены фасады домов, выбиты стекла, возникли пожары. Несколько попаданий зафиксировано в районе штаб-квартиры ЦАХАЛ. По информации издания «Times of Israel», один из ударов пробил систему ПВО и вызвал сильный взрыв вблизи командного центра.
Иранские удары по Израилю стали ответом на масштабную израильскую операцию «Восходящий лев», прошедшую днем ранее. Израильские ВВС атаковали объекты в Тегеране, Исфахане, Натанзе, а также места дислокации иранских военных. Целями стали исследовательские и командные центры. В Иране заявили о 78 погибших и более 320 раненых в результате ударов Израиля, в том числе среди женщин и детей.
К тому же ЦАХАЛ удалось ликвидировать нескольких иранских физиков-ядерщиков и ряд высокопоставленных военных. Среди них — глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами и начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.
Телеканал «Fox News» сообщил, что израильские спецслужбы намеренно организовали операцию, которая привела к одновременному прибытию иранских командующих ВВС на совещание перед нанесением авиаударов. По данным источника, Тель-Авив совершил несколько скрытых действий, которые позволили собрать дополнительную информацию о ключевых фигурах в командовании ВВС Ирана и повлиять на их решения. Канал утверждает, что израильская сторона не только предсказала поведение иранских военных, но и сознательно создала условия, чтобы они остались на месте в момент атаки.
ЭВАКУАЦИЯ БОНДАРЧУКА
Между тем, в пресс-службе посольства России в Баку сообщили, что российские власти эвакуируют из Ирана 88 россиян. Известно, что их вывезли через азербайджанскую границу в ночь на 14 июня. В дипмиссии добавили, что выезд был организован в связи с обострением обстановки в Иране. В операции участвовали представители российских посольств в Тегеране и Баку.
Среди эвакуированных россиян оказался и режиссер Федор Бондарчук со своей съемочной группой. Он снимал в Иране приключенческую драму по мотивам повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Сам режиссер подтвердил, что съемочную группу успели вывезти, однако не уточнил, когда это произошло, передает издание «Starhit».
«Все в порядке, спасибо!» - сказал Бондарчук журналистам.
Также сообщалось, что в Исфахане в момент обострения конфликта с Израилем находились музыканты Большого симфонического оркестра в составе из 51 артиста. Они принимали участие в мероприятиях Дней российской культуры, прошедших с 10 по 12 июня.
В Иране также были артисты государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка». В министерстве культуры России рассказали, что в связи с временным ограничением воздушного сообщения, установленным иранской стороной, коллективы не смогли своевременно покинуть территорию страны. Однако в настоящий момент им ничего не угрожает.
ЗВОНОК ПУТИНА
При этом российский президент Владимир Путин накануне провел телефонные переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидер РФ выразил соболезнования иранской стороне в связи с многочисленными человеческими жертвами из-за ударов Израиля.
«Российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей. Российская сторона продолжит тесные контакты с руководством как Ирана, так и Израиля, направленные на урегулирование нынешней ситуации», - говорится на официальном сайте Кремля.
Путин объяви, что Москва осуждает действия Израиля и будет способствовать деэскалации конфликта между сторонами. В беседе с Нетаньяху президент России обратил внимание на важность возврата к переговорному процессу по иранской ядерной программе и выразил готовность оказать посреднические услуги, пишет RT.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что стратегическое партнерство Москвы и Тегерана не означает, что Россия должна немедленно отправлять в Иран своих солдат, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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