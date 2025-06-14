Эвакуация Бондарчука и звонок Путина: Иран ответил Израилю «Истинным обещанием»

ОТВЕТ ИРАНА

14 июня представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили о начале четвертой волны ракетной атаки со стороны Ирана. Отмечается, что израильские системы ПВО работают для перехвата угрозы, однако они не «герметичны». В связи с этим в ЦАХАЛ рекомендовали жителям следовать инструкциям Командования тыла (АТАЛ).

«Некоторое время назад в нескольких районах Израиля зазвучали сирены после обнаружения ракет из Ирана в сторону Израиля», - говорится в Тelegram-канале ЦАХАЛ.

Вечером 13 июня Иран выпустил по Израилю примерно 150–200 ракет, в результате чего было зафиксировано девять падений. Тогда пострадали минимум пять человек, передают «Известия».