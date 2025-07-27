ПривЖД: Из-за падения обломков БПЛА ВСУ под Волгоградом задержались 6 поездов

В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА ВСУ на станции Жутово от одного до трех часов задержались шесть поездов. Об этом говорится в Telegram-канале Приволжской железной дороги (ПривЖД).

Среди задержавшихся поездов — в том числе составы, следовавшие из Адлера в Ижевск и Екатеринбург, а также из Кирова в Адлер и из Новороссийска в Уфу.