ПривЖД: Из-за падения обломков БПЛА ВСУ под Волгоградом задержались 6 поездов
В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА ВСУ на станции Жутово от одного до трех часов задержались шесть поездов. Об этом говорится в Telegram-канале Приволжской железной дороги (ПривЖД).
Среди задержавшихся поездов — в том числе составы, следовавшие из Адлера в Ижевск и Екатеринбург, а также из Кирова в Адлер и из Новороссийска в Уфу.
До этого в ПривЖД рассказали о задержании двух поездов «Казань – Новороссийск» и «Адлер – Киров». По информации компании, в настоящий момент их уже отправили с задержкой по указанным маршрутам.
Накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на 27 июля ВСУ беспилотниками пытались атаковать регион. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, но было нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. Всего, согласно данным Минобороны, минувшей ночью ПВО сбили почти 100 украинских беспилотников над территорией России.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что обломки украинского дрона повредили поезд в Краснодарском крае.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru