Песков: В Санкт-Петербурге из соображений безопасности отменили главный военно-морской парад

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, из-за чего был отменен Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ). Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист Александр Юнашев.

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Песков уточнил, что отмена была связана с общей обстановкой, и парад не провели из соображений безопасности.

До этого в городском комитете по транспорту объявили, что салют, Главный военно-морской парад и прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены. Сейчас в Санкт-Петербурге действуют ограничения и запреты для плавания на маломерных судах в акваториях рек и каналов для обеспечения безопасности.

Ранее президент Владимир Путин поздравил российских моряков с Днем Военно-морского флота, который отмечается в 2025 году 27 июля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ВМФ РФСанкт-ПетербургПарадДмитрий Песков

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