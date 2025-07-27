Песков: В Санкт-Петербурге из соображений безопасности отменили главный военно-морской парад
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, из-за чего был отменен Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ). Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист Александр Юнашев.
Песков уточнил, что отмена была связана с общей обстановкой, и парад не провели из соображений безопасности.
До этого в городском комитете по транспорту объявили, что салют, Главный военно-морской парад и прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены. Сейчас в Санкт-Петербурге действуют ограничения и запреты для плавания на маломерных судах в акваториях рек и каналов для обеспечения безопасности.
Ранее президент Владимир Путин поздравил российских моряков с Днем Военно-морского флота, который отмечается в 2025 году 27 июля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru