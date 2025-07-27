Песков: В Санкт-Петербурге из соображений безопасности отменили главный военно-морской парад

Песков уточнил, что отмена была связана с общей обстановкой, и парад не провели из соображений безопасности.

До этого в городском комитете по транспорту объявили, что салют, Главный военно-морской парад и прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены. Сейчас в Санкт-Петербурге действуют ограничения и запреты для плавания на маломерных судах в акваториях рек и каналов для обеспечения безопасности.

Ранее президент Владимир Путин поздравил российских моряков с Днем Военно-морского флота, который отмечается в 2025 году 27 июля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».