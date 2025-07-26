В Камбодже 13 человек погибли при обстреле со стороны Таиланда

Тринадцать граждан Камбоджи погибли в приграничной провинции Поусат в результате обстрела артиллерии Таиланда. Об этом заявила официальный представитель камбоджийского министерства обороны генерал-лейтенант Мали Сочеат, пишет Khmer Times.

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«Тринадцать граждан... включая пятерых военнослужащих и восемь гражданских лиц погибли утром в субботу в результате неспровоцированного удара артиллерии Таиланда по территории Камбоджи», - сообщила Сочеат.

Кроме того, 21 военный и не менее 50 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести.

Ранее стало известно об обострении конфликта между Камбоджей и Таиландом и перестрелке сторон на спорном участке границы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Тайские власти заявляли, что из-за эскалации погибли 15 человек.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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