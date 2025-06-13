Израиль провел операцию «Восходящий лев» против Ирана
В результате ночной атаки Израиля по Ирану пострадали минимум 50 человек, погибли несколько высокопоставленных военных лиц и физиков-ядерщиков.
Ночью 13 июня Израиль совершил массированную атаку на Иран. Целью удара, по сообщениям ЦАХАЛ, были военные и ядерные объекты. В результате атаки пострадали десятки человек, несколько погибли. Отмечается, что Израиль ожидает ответ Тегерана в ближайшие часы.
АТАКА НА ИРАН: «ЛЕВ» И 330 БОЕПРИПАСОВ
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию «Восходящий лев» против Ирана. Израильские ВВС нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства. Дело в том, что, согласно данным израильских военных и разведки, Иран за короткое время приблизился к «точке невозврата» в вопросе создания ядерного оружия.
По сообщениям иранских СМИ, ВВС Израиля совершили пять волн атак в различных районах Ирана в том числе в Тегеране, где ликвидировали нескольких высокопоставленных иранских военных и ученых-ядерщиков. К тому же ударам со стороны ЦАХАЛ подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Представитель ЦАХАЛ, бригадный генерал Эффи Дефрин сообщил, что для удара по Ирану Израиль задействовал 200 самолетов, которые выпустили свыше 330 боеприпасов, передает «Times of Israel».
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в послании гражданам республики назвал преступлением удары ЦАХАЛ по ИРИ, пообещав, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба». В МИД Ирана ответственность за удары Израиля возложили на США.
Перед началом операции «Восходящий лев» израильские власти ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
ПОГИБШИЕ И ПОСТРАДАВШИЕ
Известно, что в результате атаки Израиля на Иран погиб глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери. Об этом сообщило государственное телевидение исламской республики. При этом в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) подтвердили гибель своего командующего Хосейна Салами.
На фоне этого в КСИР выпустили заявление по случаю «мученической гибели» Салами и других защитников исламской революции.
«(Иран) в скором времени оповестит население о преступной операции врага и ответных мерах», - говорится в сообщении.
По данным СМИ, при ударе Израиля по Ирану пострадали не менее 50 человек.
«В результате атаки израильского режима около 50 пострадавших были доставлены в больницу... как минимум 35 из них - женщины и дети», - сказал ведущий государственного новостного канала в прямом эфире.
В ЦАХАЛ также объявили о ликвидации трех самых высокопоставленных военных командиров Ирана, в том числе командующего штаба по чрезвычайным ситуациям Хатам-Гулям Али Рашида.
При этом также сообщалось о гибели физика-ядерщика, экс-главы Организации по атомной энергии Ирана Ферейдуна Аббаси-Давани и участвовавшего в программе разработки ядерного оружия физика-теоретика Мохаммада Мехди Тегеранчи. Всего, по информации агентства «Nour News», погибли шесть физиков-ядерщиков.
ОТВЕТ ИРАНА
Утром 13 июня газета «Times of Israel» со ссылкой на Эффи Дефрина сообщила, что за последние несколько часов Иран запустил по Израилю более 100 беспилотников. По его словам, для того, чтобы они достигли территории страны, потребуется несколько часов.
Согласно информации сервиса «Flightradar24», самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху был поднят в воздух в свете ожидаемой ответной атаки со стороны Ирана. Отмечается, что правительственный борт номер один кружил над Средиземным морем более 40 минут, а позднее, видимо, отключил транспондер.
По данным «Reuters», Израиль готовится к иранскому ответу в ближайшие часы. Израильские чиновники отметили, что ответ Тегерана может включать в себя запуск сотен баллистических ракет.
«Самое прискорбное в том, что это не конец истории. Иранский ответ по Израилю неизбежен, замкнутый круг эскалации резко раскручивается вверх по спирали. Действия Израиля не могут быть оправданы ни с правовой, ни с политической, ни с военной, ни с моральной стороны», - написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда России Константин Косачев.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что заранее знал об ударах Израиля по Ирану и подчеркнул, что Вашингтон готов защитить себя и Иерусалим, если Тегеран попытается ответить на удары по своим объектам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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