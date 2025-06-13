Израиль провел операцию «Восходящий лев» против Ирана

АТАКА НА ИРАН: «ЛЕВ» И 330 БОЕПРИПАСОВ

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию «Восходящий лев» против Ирана. Израильские ВВС нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.

Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства. Дело в том, что, согласно данным израильских военных и разведки, Иран за короткое время приблизился к «точке невозврата» в вопросе создания ядерного оружия.

По сообщениям иранских СМИ, ВВС Израиля совершили пять волн атак в различных районах Ирана в том числе в Тегеране, где ликвидировали нескольких высокопоставленных иранских военных и ученых-ядерщиков. К тому же ударам со стороны ЦАХАЛ подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.