«Это подарок»: Куценко восхитился кинопарком «Москино»

«Картину "Красный шёлк" мы снимали в Китае. У нас кинопарк в Подмосковье, а у них - киногород. Я верю, что наш кинопарк тоже постепенно превратится в городок. Для "киношников" подобное - подарок. Снимать в городе натуру очень сложно, это огромное количество разрешений, люди, трафик», - отметил он.

Программа «НАШИ в ГОРОДЕ» продолжится в воскресенье 27 июля. Выступления начнутся с 12 часов дня, зрители увидят группы «Ключи», NAGART, «ДЕМИДОBAND» основателя квартета «И» Александра Демидова. Вслед за ними будут зажигать «АнимациЯ», TattooIN, F.P.G., «Гран-КуражЪ», «ПилОт», Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА».

Главным хедлайнером второго дня фестиваля будет группа «Ленинград» во главе со своим лидером Сергеем Шнуровым, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

