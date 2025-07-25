Власти Таиланда предупредили о риске войны с Камбоджей
25 июля 202508:38
Столкновения Таиланда и Камбоджи на границе могут перерасти в войну. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министр Таиланда Пхумтхам Вечайчай, передает Agence France-Presse.
Как отметил политик, стороны как соседи пытались найти компромисс.
«Если ситуация обострится, она может перерасти в войну, хотя пока дело ограничивается столкновениями», - заявил и.о. премьера.
Ранее на фоне столкновений сторон Таиланд закрыл все пограничные пункты с Камбоджей. Известно, что в результате конфликта погибли уже 15 человек, отмечает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru