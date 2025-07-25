Власти Таиланда предупредили о риске войны с Камбоджей

Столкновения Таиланда и Камбоджи на границе могут перерасти в войну. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министр Таиланда Пхумтхам Вечайчай, передает Agence France-Presse.

Постреляют и разойдутся: Как конфликт Таиланда и Камбоджи отразится на туристах

Как отметил политик, стороны как соседи пытались найти компромисс.

«Если ситуация обострится, она может перерасти в войну, хотя пока дело ограничивается столкновениями», - заявил и.о. премьера.

Ранее на фоне столкновений сторон Таиланд закрыл все пограничные пункты с Камбоджей. Известно, что в результате конфликта погибли уже 15 человек, отмечает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:КамбоджаТаиланд

Горячие новости

Все новости

партнеры