Песков объяснил, когда определятся принципы отношений Москвы и Киева

Сформулировать принципы будущих отношений Москвы и Киева можно будет только после фиксации выполнения задач СВО. Об этом в беседе с журналистами объявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он уточнил, что, если спецоперация продолжается, значит, политико-дипломатические методы урегулирования пока невозможны.

Туск заявил о возможной войне с Россией в 2027 году

Песков напомнил, что все предложения и диалоговые инициативы Кремля были отвергнуты Украиной и странами Запада. Однако, заметил он, если сторонам удастся перейти к дипломатическим механизмам, операция может быть завершена по более предпочтительному сценарию.

Ранее Дмитрий Песков сказал, что для организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо «проделать весь объем работы», а потом дать им зафиксировать достигнутые наработки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:УкраинаРоссияСпецоперацияКремльДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры