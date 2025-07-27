Песков объяснил, когда определятся принципы отношений Москвы и Киева
Сформулировать принципы будущих отношений Москвы и Киева можно будет только после фиксации выполнения задач СВО. Об этом в беседе с журналистами объявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом он уточнил, что, если спецоперация продолжается, значит, политико-дипломатические методы урегулирования пока невозможны.
Песков напомнил, что все предложения и диалоговые инициативы Кремля были отвергнуты Украиной и странами Запада. Однако, заметил он, если сторонам удастся перейти к дипломатическим механизмам, операция может быть завершена по более предпочтительному сценарию.
Ранее Дмитрий Песков сказал, что для организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо «проделать весь объем работы», а потом дать им зафиксировать достигнутые наработки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков объяснил, когда определятся принципы отношений Москвы и Киева
- Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признали компании МТС и «Т2 мобайл»
- Песков: В Санкт-Петербурге из соображений безопасности отменили главный военно-морской парад
- В Ленобласти при атаке БПЛА ВСУ пострадала женщина
- ПривЖД: Из-за падения обломков БПЛА ВСУ под Волгоградом задержались 6 поездов
- «Это подарок»: Куценко восхитился кинопарком «Москино»
- В России предложили перейти к советскому опыту продажи алкоголя с 11:00 до 19:00
- Минобороны: За ночь над Россией сбили 99 БПЛА ВСУ
- В деле о теракте в «Крокусе» появились новые детали
- После совершения теракта в «Крокусе» исполнители получили 135 тысяч рублей на побег
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru