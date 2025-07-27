Песков объяснил, когда определятся принципы отношений Москвы и Киева

Сформулировать принципы будущих отношений Москвы и Киева можно будет только после фиксации выполнения задач СВО. Об этом в беседе с журналистами объявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он уточнил, что, если спецоперация продолжается, значит, политико-дипломатические методы урегулирования пока невозможны.