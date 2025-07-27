Минобороны: За ночь над Россией сбили 99 БПЛА ВСУ

Отмечается, что 36 БПЛА были уничтожены над Брянской областью, 21 — над Смоленской, десять — над Калужской, по девять — над Волгоградской и Ростовской, четыре — над Крымом, по два — над Воронежским и Курским регионами, а также над Черным морем и по одному — над Московским, Нижегородским, Орловским и Тамбовским регионами.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные взяли под контроль Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».