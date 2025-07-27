Минобороны: За ночь над Россией сбили 99 БПЛА ВСУ

Минувшей ночью российские силы ПВО ликвидировали и перехватили 99 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, дроны ВСУ были сбиты в период с 26 июля с 21:50 по московскому времени до 05:20 утра 27 июля.

В Ростовской области при атаке БПЛА ВСУ погибли два человека

Отмечается, что 36 БПЛА были уничтожены над Брянской областью, 21 — над Смоленской, десять — над Калужской, по девять — над Волгоградской и Ростовской, четыре — над Крымом, по два — над Воронежским и Курским регионами, а также над Черным морем и по одному — над Московским, Нижегородским, Орловским и Тамбовским регионами.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные взяли под контроль Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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