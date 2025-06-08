Синяк и «наркоман»: Как ссора Трампа и Маска повлияет на сотрудничество «SpaceX» с NASA и Пентагоном

«ОПАСЕНИЯ» NASA И ПЕНТАГОНА

Представители Пентагона и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) начали искать возможную замену ракетам и кораблям компании «SpaceX», принадлежащей миллиардеру Илону Маску, для доставки астронавтов и грузов на Международную космическую станцию (МКС), а также для вывода на орбиту военных спутников.

Согласно информации газеты «The Washington Post», после публичной перепалки предпринимателя с американским президентом Дональдом Трампом представители NASA и Пентагона «обратились к конкурентам» «SpaceX» «с призывом скорее разработать альтернативные ракеты-носители и корабли».