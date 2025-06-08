Синяк и «наркоман»: Как ссора Трампа и Маска повлияет на сотрудничество «SpaceX» с NASA и Пентагоном
Пентагон и NASA уже начали искать замену ракетам и кораблям «SpaceX».
Ссора президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска набирает обороты. В ход уже пошли публичные оскорбления, но пока только со стороны политика. При этом конфликт между «двумя самыми крутыми перцами в мире» влияет на бизнес миллиардера, а также может отразиться на политической деятельности американского лидера, считают эксперты.
«ОПАСЕНИЯ» NASA И ПЕНТАГОНА
Представители Пентагона и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) начали искать возможную замену ракетам и кораблям компании «SpaceX», принадлежащей миллиардеру Илону Маску, для доставки астронавтов и грузов на Международную космическую станцию (МКС), а также для вывода на орбиту военных спутников.
Согласно информации газеты «The Washington Post», после публичной перепалки предпринимателя с американским президентом Дональдом Трампом представители NASA и Пентагона «обратились к конкурентам» «SpaceX» «с призывом скорее разработать альтернативные ракеты-носители и корабли».
Дело в том, что по контракту с космическим ведомством США компания Маска с 2020 года доставляет на своих кораблях «Crew Dragon» экипажи на МКС. Их также используют в рамках программы перекрестных полетов между Роскосмосом и NASA. К тому же, отмечается, что Пентагон тоже «во многом зависит от «SpaceX» в вопросе вывода на орбиту своих особо секретных спутников».
По данным издания, за последние несколько дней представители двух ведомств связались минимум с тремя американскими компаниями, занимающимися разработками в космической сфере, в том числе «Rocket Lab», «Stoke Space» и принадлежащей основателю «Amazon» Джеффу Безосу «Blue Origin». Более того 5 июня прошла встреча представителей NASA и частной аэрокосмической компании «Sierra Space».
«Опасения (NASA и Пентагона – прим. НСН) усиливаются тем фактом, что конкуренты "SpaceX" не поспевают за ней, что делает ее лидерство безоговорочным и не оставляет правительству других вариантов», - говорится в материале.
При этом ссора Трампа и Маска повлияла не только на деятельность «SpaceX». В четверг 5 июня котировки акций другой компании бизнесмена «Tesla» рухнули на торгах на 14%. Но уже 6 июня на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.
СИНЯК, ДРАКА И НАРКОМАН
Накануне Илон Маск появился на прощальной пресс-конференции в Белом доме с синяком под глазом. Позже стало известно, что миллиардер подрался с главой Минфина США Скоттом Бессентом.
По информации «The Washington Post», после того, как бизнесмен и политик вышли из Овального кабинета, они начали обмениваться оскорблениями. Маск врезался плечом в грудную клетку министра, Бессент ударил его в ответ.
Причиной перепалки стало несогласие по вопросу кандидатуры на главный пост в Налоговом управлении страны. Бессент обвинил миллиардера в невыполнении обещания выявить мошеннические схемы в федеральных расходах на сумму свыше $1 трлн.
На фоне разгоревшегося конфликта с Маском сам лидер США Дональд Трамп связал «сумасшедшее» поведение бизнесмена с тем, что тот якобы употребляет наркотические вещества. Позже политик в личном общении со своими соратниками назвал Маска «конченым наркоманом».
В конце мая газета «New York Times» опубликовала материал, в котором было указано, что Маск якобы начал активнее принимать запрещенные вещества, когда стал одним из ближайших соратников Трампа. Однако миллиардер опроверг эту информацию. Он также пока воздерживается от громких заявлений «о душевном и физическом состоянии» президента США.
При этом Трамп заявил, что не намерен восстанавливать дружеские отношения с Маском. Американский президент сослался на личную занятость и отсутствие желания разговаривать с бизнесменом. Политик также пригрозил Маску «очень серьезными последствиями», если тот начнет жертвовать средства в поддержку демократов.
«МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ — ТОЛЬКО …»
Публичный конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом произошел 5 июня из-за предложенного президентом США бюджетного проекта. Бизнесмен назвал законопроект «отвратительной мерзостью» и призвал «убить его». В ответ американский лидер заявил, что разочарован Маском, так как, по его словам, «сделал для него многое».
После этого бизнесмен выразил мнение о том, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Конфликт дошел до публичных призывов к отставке президента, а республиканец угрожал разорвать все госконтракты с компаниями бизнесмена
Однако, по мнению политолога Алексея Мартынова, Трамп и Маск устроили эту публичную ссору для отвода глаз, а сами подготовили грандиозные перемены для США.
«Милые бранятся — только тешатся. Не зря Маск заговорил про создание третьей партии в стране, но пока я бы не строил прогнозов и не делал быстрых выводов. Это не плоский сюжет из мыльной оперы, это не Голливуд. Совершенно точно, что за этим что-то стоит: Маск потерял $30 млрд за один день, но может вскоре заработать 300. Будут последствия для всех, но я не исключаю, что это продуманная история, а не просто скандал в благородном семействе. С какой целью два самых крутых перца в мире всех забавляют? Это замах на прямую реконструкцию американской политической системы, речь идет о создании третьей силы в США», - заметил он в интервью НСН.
В свою очередь научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин считает, что Маск не уйдет в оппозицию, так как неплохо зарабатывает на госконтрактах, но на следующих президентских выборах, скорее всего, поддержит кандидата не от Трампа.
«Предприниматель все это время избегает критиковать Трампа напрямую. И это тоже неспроста, потому что Трамп вряд ли бы простил ему прямую критику. Он (Илон Маск – прим. НСН) очень обижен, что вся его деятельность, которую он инициировал, будучи госслужащим, сейчас сворачивается. Законопроект, который Маск критикует, может спровоцировать рост дефицита и госдолга США, а в ходе своей работы в администрации Трампа он, по сути, боролся с этой проблемой, пытаясь сократить госрасходы. И все, что Маск делал, оказалось бесполезным. Тут скорее обида личная, но она не приведет миллиардера в оппозицию, потому что Маск и Трамп зависят друг от друга», - сказал он в беседе с НСН.
Ранее экономист, заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнил, что Илон Маск раздражает многих в американском правительстве, а его методы работы вызывают вопросы и считаются «неадекватными».
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