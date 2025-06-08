СМИ: NASA и Пентагон ищут альтернативы SpaceX из-за конфликта Трампа и Маска
Конфликт американского лидера Дональда Трампа с миллиардером Илоном Маском встревожил сотрудников NASA и чиновников Пентагона, которые полагались на компанию SpaceX в доставке астронавтов на орбиту и запуске спутников, сообщает The Washington Post.
Представители ведомств призвали конкурентов разрабатывать свои ракеты и космические корабли быстрее. Это произошло на фоне заявления Маска о выводе из эксплуатации космического корабля Dragon, хотя впоследствии бизнесмен передумал это делать.
Кроме того SpaceX считали подходящей для создания американской системы ПРО «Золотой купол», однако в Пентагоне едва ли захотят видеть противоракетную оборону заложницей прихотей Илона Маска с его твитами, говорится в статье.
Ранее стало известно, что Маск после ссоры с Трампом потерял около 34 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru