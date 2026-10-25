Овечкин не смог забросить шайбу в пятом матче подряд
25 октября 202608:02
Денис Постольский
Российский хоккеист, капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел забросить шайбу в пятом матче подряд в Национальной хоккейной лиге.
«Вашингтон» в овертайме обыграл дома «Баффало» - 4:3. С начала сезона россиянин не забивал в четырех играх подряд и прервал эту серию в матче с «Сиэтлом» (3:5). Текущая его безголевая серия длится с матча против «Каролины» 13 октября (2:4).
Ранее Овечкин получил пожизненный доступ в ночной клуб за 930-ю шайбу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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