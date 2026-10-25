Овечкин не смог забросить шайбу в пятом матче подряд

«Вашингтон» в овертайме обыграл дома «Баффало» - 4:3. С начала сезона россиянин не забивал в четырех играх подряд и прервал эту серию в матче с «Сиэтлом» (3:5). Текущая его безголевая серия длится с матча против «Каролины» 13 октября (2:4).

Ранее Овечкин получил пожизненный доступ в ночной клуб за 930-ю шайбу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

