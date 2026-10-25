СМИ: Горящих новогодних туров россиянам ждать не стоит
В России в канун новогодних праздников горящие туры вряд ли появятся, сообщают «Известия».
Это касается путешествий как по стране, так и за границу. Граждане активно планируют новогодние поездки с сентября. Самыми востребованными направлениями названы Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится более 30% проданных авиабилетов и бронирований в отелях. При этом десятидневный отдых в каникулы обойдется минимум в 100 тысяч рублей.
Наиболее сильный рост спроса (30%) аналитики зафиксировали в Вологде. По словам экспертов, это может быть связано с тем, что город в этом году был выбран новогодней столицей России.
На долю зарубежных направлений в новогодние праздники приходится до 24% бронирований. В списке зарубежных направлений для поездок на новогодние праздники входят Беларусь, Таиланд, Узбекистан, Абхазия, Турция, Армения, Грузия, ОАЭ, Италия и Китай.
Таиланд лидирует по числу бронирований на Новый год, рассказал в пресс-центре НСН коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин.
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