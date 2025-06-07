США проведут проверку госконтрактов с компаниями Маска
Власти США проведут оценку государственных контрактов, заключенных с компаниями бизнесмена Илона Маска. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Мы все изучим... Речь идет о крупных субсидиях», - сообщил политик журналистам.
По данным СМИ, в прошлом году предприятия Маска получили почти $3 млрд по сотне контрактов с 17 американскими ведомствами.
Ранее Трамп и Маск устроили публичную перепалку, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Президент в том числе заявил, что разочаровался в миллиардере. При этом Маск заявил, что Трамп проиграл бы выборы президента без его помощи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США проведут проверку госконтрактов с компаниями Маска
- В Астраханской области в ДТП погибли трое сотрудников полиции
- Трамп: США используют новые антироссийские санкции, если будет нужно
- В Рязанской области на крышу частного дома упали осколки БПЛА
- В Дрездене загорелось здание бывшей оперетты
- Силы ПВО уничтожили дрон, летевший на Московский регион
- Трамп: Киев сам дал РФ основания нанести массированный удар
- В Турции в первый день Курбан-Байрама были ранены более 14 тысяч человек
- Схиигумена Гавриила сняли с поста после слов о приказе «вырезать москвичей»
- Трамп подписал указ о развитии беспилотных технологий в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru