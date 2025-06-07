США проведут проверку госконтрактов с компаниями Маска

«Мы все изучим... Речь идет о крупных субсидиях», - сообщил политик журналистам.

По данным СМИ, в прошлом году предприятия Маска получили почти $3 млрд по сотне контрактов с 17 американскими ведомствами.

Ранее Трамп и Маск устроили публичную перепалку, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Президент в том числе заявил, что разочаровался в миллиардере. При этом Маск заявил, что Трамп проиграл бы выборы президента без его помощи.

