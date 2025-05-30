Трамп вручил ключ от Белого дома Илону Маску после его ухода из DOGE
Президент США Дональд Трамп вручил ключ от Белого дома миллиардеру Илону Маску, который покинул пост главы департамента эффективности правительства США (DOGE).
В пятницу Трамп и Маск провели совместную пресс-конференцию, посвященную уходу Маска. Во время встречи президент поблагодарил Маска за работу и пожелал ему беречь себя, вручая символический золотой ключ от резиденции президента.
Департамент эффективности правительства, созданный по инициативе Трампа и возглавляемый Маском, был направлен на сокращение нецелевых расходов и реформирование федеральных агентств.
Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что DOGE выявил «шокирующие» расходы, не утвержденные конгрессом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru