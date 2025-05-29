«Кошелек Трампа»: Уход Маска с госслужбы объяснили отторжением и ненавистью
Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин заявил НСН, что команда Трампа ненавидела Маска и его «топорные» методы работы.
Американский миллиардер Илон Маск вызывал отторжение у электората, а администрация Трампа ненавидела его, заявил в интервью НСН старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. По его словам, сам Трамп не откажется от Маска, который выступит для его команды «кошельком» в будущих кампаниях.
Американский миллиардер, глава департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск заявил в соцсети в Х, что срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу. Бизнесмен поблагодарил президента США Дональда Трампа за «возможность сократить расточительные расходы» правительства. Кошкин не увидел в этом сенсации.
«Илон Маск изначально был назначен на должность специального госслужащего, это временная история. Здесь никаких сенсаций нет. Второй момент заключается в том, что его личность была яблоком раздора. Согласно многочисленным сообщениям и утечкам, представители администрации Трампа, мягко говоря, не очень Маска любили, некоторые ненавидели. Он использовал нетрадиционные схемы работы, были бюджетные и кадровые сокращения. Но Трамп сохранил к Маску положительное отношение, он нужен ему как потенциальный источник финансирования будущих республиканских кампаний. Маск – это солидный кошелек для Трампа. То, что сам Трамп перестал говорить про Маска, говорит о давлении. Маск вызывает серьезное отторжение у электората», - объяснил он.
Кошкин не оценил работу Маска на своей должности, отметив, что цели были правильными, а методы – ошибочными.
«В целом департамент эффективности правительства (DOGE) - это популистский проект Трампа. И деятельность Маска тоже носит популистский характер. Конечно, у него правильные цели – сократить расходы и снизить госдолг. Но его меры были крайне радикальные, это было топорно. Когда болит нога, ее нужно лечить, а Маск просто предлагал рубить. Его подход слишком бескомпромиссный. Состав департамента тоже вызывал вопросы, была публичная критика, расследования журналистов. Всех удивлял тон Маска, он вмешивался в работу других ведомств, это вызывало раздражение», - добавил собеседник НСН.
Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск, выступая на Катарском экономическом форуме, заявил, что намерен в будущем «тратить гораздо меньше средств на политику», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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