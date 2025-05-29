«Илон Маск изначально был назначен на должность специального госслужащего, это временная история. Здесь никаких сенсаций нет. Второй момент заключается в том, что его личность была яблоком раздора. Согласно многочисленным сообщениям и утечкам, представители администрации Трампа, мягко говоря, не очень Маска любили, некоторые ненавидели. Он использовал нетрадиционные схемы работы, были бюджетные и кадровые сокращения. Но Трамп сохранил к Маску положительное отношение, он нужен ему как потенциальный источник финансирования будущих республиканских кампаний. Маск – это солидный кошелек для Трампа. То, что сам Трамп перестал говорить про Маска, говорит о давлении. Маск вызывает серьезное отторжение у электората», - объяснил он.

Кошкин не оценил работу Маска на своей должности, отметив, что цели были правильными, а методы – ошибочными.

«В целом департамент эффективности правительства (DOGE) - это популистский проект Трампа. И деятельность Маска тоже носит популистский характер. Конечно, у него правильные цели – сократить расходы и снизить госдолг. Но его меры были крайне радикальные, это было топорно. Когда болит нога, ее нужно лечить, а Маск просто предлагал рубить. Его подход слишком бескомпромиссный. Состав департамента тоже вызывал вопросы, была публичная критика, расследования журналистов. Всех удивлял тон Маска, он вмешивался в работу других ведомств, это вызывало раздражение», - добавил собеседник НСН.

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск, выступая на Катарском экономическом форуме, заявил, что намерен в будущем «тратить гораздо меньше средств на политику», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

