Песков: Дата послания Путина Федеральному собранию неопределенна

«Когда президент посчитает это целесообразным, мы это сделаем», - заявил он, отвечеая на вопрос о датах послания.

Ранее стало известно, что в Кремле могут отказаться от традиционного послания президента Федеральному собранию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

