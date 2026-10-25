Песков: Дата послания Путина Федеральному собранию неопределенна
25 октября 202606:01
Денис Постольский
Российский лидер Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию, как только сочтет это нужным, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Когда президент посчитает это целесообразным, мы это сделаем», - заявил он, отвечеая на вопрос о датах послания.
Ранее стало известно, что в Кремле могут отказаться от традиционного послания президента Федеральному собранию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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