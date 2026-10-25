Песков: Дата послания Путина Федеральному собранию неопределенна

Российский лидер Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию, как только сочтет это нужным, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Песков: Решения по срокам оглашения Путиным послания Федеральному собранию нет

«Когда президент посчитает это целесообразным, мы это сделаем», - заявил он, отвечеая на вопрос о датах послания.

Ранее стало известно, что в Кремле могут отказаться от традиционного послания президента Федеральному собранию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковПрезидент РФВладимир ПутинПослание Федеральному Собранию

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