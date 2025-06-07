Маск удалил пост о том, что Трамп фигурирует в файлах Эпштейна
Со страницы американского бизнесмена Илона Маска в соцсети Х пропала запись о том, что президент США Дональд Трамп фигурирует в так называемых файлах Джеффри Эпштейна.
В удаленном посте говорилось, что именно из-за этого файлы не были опубликованы.
«Пришло время бросить настоящую бомбу: Дональд Трамп фигурирует в делах Эпштейна. Это и есть настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Хорошего дня, Трамп!» — говорилось в сообщении, которое теперь недоступно.
Напомним, файлы Эпштейна - это документы, свидетельства и списки, связанные с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации. В этих материалах фигурируют имена известных политиков, бизнесменов и общественных деятелей, якобы посещавших его остров или имевших с ним связи. Полный список до конца не рассекречен, что порождает множество слухов и теорий.
Ранее Маск раскритиковал законопроект Трампа о налоговых послаблениях и тарифную политику. В ответ на критику президент пообещал разорвать госконтракты со SpaceX, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru