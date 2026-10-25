РПЦ: От легализации онлайн-торговли алкоголем пострадает молодежь

По его словам, онлайн-торговля спиртным должна жестко контролироваться, а вся продажа такой продукции должна быть только через магазины, так как биометрическая система защиты не может исключить злоупотребления по продаже продукции с ограниченным доступом. Лукьянов указал, что проблема алкогольной и никотиновой зависимости - вызов, требующий системной, продуманной и разноуровневой реакции.

Ранее комитет Госдумы по защите семьи выступил против законопроекта об онлайн продаже алкоголя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

