РПЦ: От легализации онлайн-торговли алкоголем пострадает молодежь

Молодые и несовершеннолетние россияне в первую очередь пострадают от эксперимента по продажам алкоголя онлайн, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федора Лукьянова.

В Госдуме рассмотрят проект онлайн-продажи алкоголя на фоне жесткой критики общественников

По его словам, онлайн-торговля спиртным должна жестко контролироваться, а вся продажа такой продукции должна быть только через магазины, так как биометрическая система защиты не может исключить злоупотребления по продаже продукции с ограниченным доступом. Лукьянов указал, что проблема алкогольной и никотиновой зависимости - вызов, требующий системной, продуманной и разноуровневой реакции.

Ранее комитет Госдумы по защите семьи выступил против законопроекта об онлайн продаже алкоголя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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