Разрыв века, импичмент и Канье Уэст: Чем закончится онлайн-ссора Маска и Трампа
Некогда соратник президента США Илон Маск обрушился с критикой на главу государства и даже поддержал идею импичмента. Подробности публичной перепалки самых медийных и влиятельных американцев – в материале НСН.
В отношениях американского бизнесмена Илона Маска и президента США Дональда Трампа в последнее время наблюдается явный разлад. Предприниматель, который до недавнего времени работал в администрации главы Белого дома, вдруг поддержал идею объявить ему импичмент.
Один из пользователей социальной сети Х предложил объявить Трампу импичмент и заменить его вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
«Да», - прокомментировал публикацию Маск.
Вместе с тем бизнесмен предрек американской экономике рецессию. По его словам, спад экономической активности начнется уже во второй половине года, а виной тому – пошлины на импорт, которые ввел глава Белого дома.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Отношения между Трампом и Маском охладели после ухода предпринимателя из администрации президента в конце мая. По данным Associated Press, решение было принято на следующий день после того, как Маск в интервью телекомпании CBS раскритиковал законопроект о сокращении госрасходов (неформальное название - One Big Beautiful Bill — Большой Красивый Законопроект), предложенный администрацией Трампа и поддержанный Палатой представителей Конгресса США. Reuters отмечает, что решение было принято на уровне высшего руководства, уход был «быстрым и без лишних церемоний», официальной беседы с Трампом у Маска не было.
«Извините, но я больше не могу этого выносить. Этот огромный, возмутительный, свинский законопроект о расходах конгресса - отвратительная мерзость. Позор тем, кто за него голосовал: вы знаете, что вы поступили неправильно. Вы знаете это. Это значительно увеличит и без того гигантский дефицит бюджета до 2,5 триллиона долларов (!!!) и обременит граждан Америки непосильным долгом», - завил Маск.
В Белом доме в ответ сухо прокомментировали: «Критика Маска никак не повлияет на поддержку Трампом масштабного законопроекта о расходах».
КУЛЬМИНАЦИЯ
Обострение отношений достигло пика 5 июня, когда американский президент заявил, что разочаровался в бизнесмене. За это Маск обвинил Трампа в неблагодарности, написав, что он проиграл бы президентские выборы без его помощи, и спросив своих подписчиков X, не пора ли создать новую политическую партию, «которая действительно будет представлять интересы 80% населения».
Наблюдая за публичной перепалкой, держатели акций Tesla начали активно их продавать, из-за чего компания потеряла больше 100 миллиардов долларов капитализации за считанные минуты. Сам Маск, как держатель примерно 20,5% Tesla, потерял на этой перебранке больше 20 миллиардов долларов.
В ответ на заявления Маска о неблагодарности Трамп написал, что «Илон просто сошел у ума», и предложил прекратить с предпринимателем государственные контракты.
Ответ Маска не заставил себя долго ждать. Судя по всему, бизнесмен решил пойти с козырей, заявив о том, что Трамп есть в файлах Эпштейна и что это - настоящая причина, по которой эти документы не были обнародованы.
Напомним, файлы Эпштейна - это документы, свидетельства и списки, связанные с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации. В этих материалах фигурируют имена известных политиков, бизнесменов и общественных деятелей, якобы посещавших его остров или имевших с ним связи. Полный список до конца не рассекречен, что порождает множество слухов и теорий.
«О, и немного пищи для размышлений, пока они думают над этим вопросом: Трампу осталось 3,5 года на посту президента, но я буду здесь еще 40 с лишним лет», - добавил Маск.
Кроме того, Маск пообещал вывести из эксплуатации космический корабль Dragon компании SpaceX, который доставляет грузы и людей на Международную космическую станцию. Dragon - основное средство доставки астронавтов и грузов на орбиту. Компания получает миллиарды долларов по контрактам с NASA, что помогает космическому агентству поддерживать непрерывное присутствие на космической станции до ее закрытия в конце 2030 года.
Однако несколько часов спустя бизнесмен ответил на пост одного из пользователей X, в котором ему предлагалось сделать шаг назад и остыть. Бизнесмен ответил: «Хороший совет. Хорошо, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации». При этом у пользователя, чьему совету последовал Маск, перед публикацией сообщения было всего около 120 подписчиков.
Интересно, что в онлайн-спор Трампа и Маска умудрился ворваться даже американский рэпер Канье Уэст, отмечает «Свободная пресса».
«Брааатаны, пожалуйста, нееет. Мы любим вас обоих слишком сильно», - написал рэпер в комментариях.
Бывший главный советник Трампа Стивен Бэннон и вовсе призвал немедленно депортировать Маска из США, усомнившись в легитимности его пребывания на территории страны, отмечает РЕН ТВ.
«Следует официально проверить его иммиграционный статус, потому что я твердо убежден, что он является незаконным иммигрантом и должен быть немедленно депортирован из страны», - сообщил Бэннон в интервью газете The New York Times.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, в свою очередь, указал на уверенность Маска в конфликте с президентом США, отмечает RT.
«В 2024 году Илон Маск поставил все свое состояние в размере более 300 миллиардов долларов на поддержку Трампа и помощь в спасении США. Сегодня Tesla рухнула на 14%. Сто пятьдесят миллиардов долларов исчезли. Тридцать миллиардов долларов потеряны из чистого капитала Маска. Никакой страховки. Никакого страха. Только убежденность», - говорится в публикации Дмитриева.
Не прошла мимо конфликта Трампа и Маска и главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. В своих соцсетях она написала, что эта размолвка войдет в историю, отмечает телеканал 360.ru.
«Современная американская политическая культура войдет в историю как переломная, конечно. Вроде английской промышленной революции. Только наоборот. Но наблюдать занятно», - заявила она.
К слову, научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин ранее заявлял НСН, что открытого конфликта между Трампом и Маском не будет из-за их взаимозависимости, и по той же причине Маск не переметнется к демократам.
«Критика Маска больше относилась не к самому Трампу, а к его законопроекту. Предприниматель все это время избегает критиковать Трампа напрямую. И это тоже неспроста, потому что Трамп вряд ли бы простил ему прямую критику. И судя по тому, что на публике Трамп пытается хвалить Илона Маска, становится понятно, что он, тем самым, не хочет выносить сор из избы. Он пытается сохранить видимость союза», - заявлял Кошкин.
По итогу конфликта Маск потерял 34 миллиарда долларов за день, пишет Bloomberg. Теперь состояние бизнесмена оценивается в 334,5 миллиарда долларов. Несмотря на это, он все еще занимает первое место в списке богатейших людей мира.
По данным СМИ, советники Белого дома запланировали на пятницу телефонный разговор Трампа и Маска, чтобы «заключить мир», отмечает Ura.ru. В то же время телеканал NBC со ссылкой на неназванного советника предпринимателя сообщает, что Маск после ссоры с Трампом готов «идти до конца» и даже «поддержать демократов» в случае необходимости.
РЕАКЦИЯ СМИ: РАЗРЫВ ВЕКА ИЛИ ДЕВЧОНКИ ПОЦАПАЛИСЬ?
Все мировые СМИ пестрят заголовками о ссоре Маска и Трампа. Так, американская газета Washington Post пишет, что разрыв не стал неожиданностью для прозорливых наблюдателей: в течение нескольких месяцев, когда Маск являлся самопровозглашенным первым другом президента, они задавали вопрос, как долго может продлиться союз между двумя мужчинами, каждый из которых привык быть солистом на авансцене.
Американская Politico называет конфликт разрывом десятилетия.
«Когда-то близкие друзья обмениваются все более взрывоопасными оскорблениями и угрозами», - отмечает издание.
Газета New York Times, в свою очередь, отмечает, что поскольку Трамп и Маск являются хозяевами своих собственных соцсетей, ни один из них не отвечал другому напрямую. Все, кто следил за происходящим, должны были переключаться между платформами, чтобы не отставать от обменивающихся колкостями клавиатурных ковбоев. В X топовым трендом стала фраза «Девчонки поцапались».
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