КУЛЬМИНАЦИЯ

Обострение отношений достигло пика 5 июня, когда американский президент заявил, что разочаровался в бизнесмене. За это Маск обвинил Трампа в неблагодарности, написав, что он проиграл бы президентские выборы без его помощи, и спросив своих подписчиков X, не пора ли создать новую политическую партию, «которая действительно будет представлять интересы 80% населения».

Наблюдая за публичной перепалкой, держатели акций Tesla начали активно их продавать, из-за чего компания потеряла больше 100 миллиардов долларов капитализации за считанные минуты. Сам Маск, как держатель примерно 20,5% Tesla, потерял на этой перебранке больше 20 миллиардов долларов.



В ответ на заявления Маска о неблагодарности Трамп написал, что «Илон просто сошел у ума», и предложил прекратить с предпринимателем государственные контракты.

Ответ Маска не заставил себя долго ждать. Судя по всему, бизнесмен решил пойти с козырей, заявив о том, что Трамп есть в файлах Эпштейна и что это - настоящая причина, по которой эти документы не были обнародованы.

Напомним, файлы Эпштейна - это документы, свидетельства и списки, связанные с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации. В этих материалах фигурируют имена известных политиков, бизнесменов и общественных деятелей, якобы посещавших его остров или имевших с ним связи. Полный список до конца не рассекречен, что порождает множество слухов и теорий.

«О, и немного пищи для размышлений, пока они думают над этим вопросом: Трампу осталось 3,5 года на посту президента, но я буду здесь еще 40 с лишним лет», - добавил Маск.