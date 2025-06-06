«Не ссорьтесь, ребята»: Медведев предложил примирить Трампа с Маском «за плату»
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова посредничать в урегулировании разногласий между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском. Об этом он написал в социальной сети X, указав, что за такую «услугу» Россия рассчитывает на «разумную плату» — долю в спутниковом проекте Starlink.
Медведев с иронией отметил, что Россия могла бы содействовать заключению «мирного соглашения» между двумя влиятельными фигурами американской политики и бизнеса. В качестве компенсации за усилия он предложил передать России часть акций глобальной спутниковой системы связи, контролируемой Маском.
«Не ссорьтесь, ребята», — добавил политик.
Поводом для конфликта между Трампом и Маском стали разногласия по поводу фискальной политики действующей администрации. Маск резко раскритиковал предложенный президентом законопроект, нацеленный на масштабное увеличение расходов, и заявил, что без его поддержки Трамп не смог бы выиграть выборы. Кроме того, он упомянул имя главы государства в контексте расследования, связанного с Джеффри Эпштейном.
Обострение отношений также связано с кадровыми перестановками в НАСА и завершением работы Маска в качестве специального государственного служащего. В течение 130 дней он курировал федеральный департамент по оптимизации расходов (DOGE), однако заявленные цели по сокращению госбюджета на триллион долларов достигнуты не были. Маск считает, что новый законопроект администрации перечеркивает эти усилия.
В ответ на критику Трамп назвал бизнесмена «психом» и пригрозил лишить его государственных контрактов. Маск, в свою очередь, заявил о приостановке использования пилотируемых кораблей Dragon для доставки грузов и экипажей на МКС, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru