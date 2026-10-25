Маск назвал европейцев «кровожадными поджигателями войны»
25 октября 202609:14
Денис Хоноров
Американский миллиардер, глава SpaceX Илон Маск назвал в соцсети X выступающих за продолжение конфликта на Украине европейцев и неоконсерваторов кровожадными поджигателями войны.
«Они кровожадные поджигатели войны», - написал бизнесмен. Так он ответил на публикацию, автор которой обвинил европейцев и неоконсерваторов в стремлении бесконечно продолжать боевые действия на Украине.
Ранее Маск обвинил украинские элиты в обогащении за счет западной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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