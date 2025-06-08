СМИ: Трамп вновь называл Маска наркоманом
Американский лидер Дональд Трамп в личном общении со своими соратниками назвал миллиардера Илона Маска «конченым наркоманом», сообщает Washington Post.
По данным издания, вечером 5 июня президент США временами казался мрачным из-за ситуации с бизнесменом, сообщили его приближенные. В других случаях он выражал разочарование.
Ранее Трамп связал «сумасшедшее» поведение бизнесмена с тем, что он якобы употребляет наркотические вещества. Маск якобы начал активнее принимать запрещенные вещества, когда стал одним из ближайших соратников Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Указ Путина: Работникам будут снижать премии при дисциплинарном взыскании
- СМИ: Трамп вновь называл Маска наркоманом
- Названы вклады и счета, способные принести максимальный доход
- Киркоров рассказал о своем здоровье
- ПВО сбила за три часа десятки украинских дронов
- Два человека пострадали в результате возгорания на новомосковском «Азоте»
- Трамп заявил, что не намерен восстанавливать отношения с Маском
- Лазарев стал лучшим исполнителем по версии премии телеканала «Муз-ТВ»
- СМИ: Макрон после провала с Путиным переключился на Китай
- Стало известно, кто поставил синяк Илону Маску
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru