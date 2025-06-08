СМИ: Трамп вновь называл Маска наркоманом

По данным издания, вечером 5 июня президент США временами казался мрачным из-за ситуации с бизнесменом, сообщили его приближенные. В других случаях он выражал разочарование.

Ранее Трамп связал «сумасшедшее» поведение бизнесмена с тем, что он якобы употребляет наркотические вещества. Маск якобы начал активнее принимать запрещенные вещества, когда стал одним из ближайших соратников Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

