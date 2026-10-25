Назван главный мотив убийства студента в Омске шестью молодыми людьми
Личная неприязнь стала основным мотивом умышленного убийства шестью молодыми людьми студента, сообщает ТАСС.
Преступление было совершено в июне в Омске. Убийцы решили помочь подруге убрать надоевшего поклонника. Еще одна версия заключается в том, что убитый обещал своим неприятелям заработать на какой-то финансовой операции, и не выполнил обещание.
Трое молодых людей и три девушки в возрасте 20-25 лет обвиняются в убийстве 20-летнего знакомого. Они заманили юношу к заброшенному строению, где с помощью строительной ленты связали ему руки и ноги, и нанесли ножевые ранения. От полученных травм студент умер на месте.
Ранее убившая бабушку и дедушку внучка экс-мэра Самары попросилась на СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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