Назван главный мотив убийства студента в Омске шестью молодыми людьми

Преступление было совершено в июне в Омске. Убийцы решили помочь подруге убрать надоевшего поклонника. Еще одна версия заключается в том, что убитый обещал своим неприятелям заработать на какой-то финансовой операции, и не выполнил обещание.

Трое молодых людей и три девушки в возрасте 20-25 лет обвиняются в убийстве 20-летнего знакомого. Они заманили юношу к заброшенному строению, где с помощью строительной ленты связали ему руки и ноги, и нанесли ножевые ранения. От полученных травм студент умер на месте.

Ранее убившая бабушку и дедушку внучка экс-мэра Самары попросилась на СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

