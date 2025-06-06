$115 млрд исчезли: Глава РФПИ отметил уверенность Маска в поведении с Трампом

По его словам, в 2024 году бизнесмен поставил на поддержку Трампа все свое состояние (300 млрд долларов). При этом после скандала акции компании Маска Tesla подешевели на 14 процентов.

Дмитриев указал, что исчезли 115 млрд долларов. При этом 30 млрд «потеряны из чистого капитала Маска». «Никакой страховки. Никакого страха. Только убежденность», — отметил глава РФПИ.

По данным Bloomberg Billionaires Index, Маск за сутки потерял около 34 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

