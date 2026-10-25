СМИ: Сделка по дизелю между США и Россией нанесла Украине сильнейший удар

По данным издания, для Киева это стало тяжелым моральным потрясением. Американский лидер Дональд Трамп теперь рассматривает конфликт преимущественно с прагматичной точки зрения и говорит о нем в категориях сделок. Украинцы на фоне этого чувствуют себя «преданными».

Ранее в Кремле заявили, что связи между договоренностями по дизелю и позицией РФ по Украине нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

