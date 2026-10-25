Минпросвещения подготовило новые меры поддержки учителей

Министерство просвещения России разработало проект закона, направленный на поддержку учителей, сообщает ТАСС.

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Речь идет об усилении социальной защиты и повышении престижа профессии. Отмечается, что документ развивает положения государственной политики по укреплению авторитета работников сферы образования.

Ранее в России утвердили единый образец бесплатного удостоверения учителя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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