Минпросвещения подготовило новые меры поддержки учителей
25 октября 202605:34
Денис Постольский
Министерство просвещения России разработало проект закона, направленный на поддержку учителей, сообщает ТАСС.
Речь идет об усилении социальной защиты и повышении престижа профессии. Отмечается, что документ развивает положения государственной политики по укреплению авторитета работников сферы образования.
Ранее в России утвердили единый образец бесплатного удостоверения учителя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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