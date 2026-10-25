Теперь Долина: Чьи песни «погибли» из-за атак на «Яндекс»

КТО ПОТЕРЯЛ ПЕСНИ?

Директор народной артистки России, певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил, что готовые к релизу песни из ее нового альбома «сгорели» из-за сбоев в облачном хранилище «Яндекса» после атак БПЛА ВСУ. Однако он заверил, что композиции будут воссозданы по сохранившимся на жестких дисках материалам.

«Песни "полетели", в том числе из нового альбома Ларисы Долиной. Мы готовили премьеру, релиз новой песни "Крылья", вторая песня "Я метель, ты оттепель", она выйдет синглом — все "сгорело" на облаке», - приводит слова Пудовкина РИА Новости.

Однако он подчеркнул, что благодаря его опыту все песни были продублированы на жестких дисках в виде отдельных звуковых дорожек, передает RT.