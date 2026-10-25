Теперь Долина: Чьи песни «погибли» из-за атак на «Яндекс»
До этого певец Олег Газманов объявил о потере своих хранившихся в облаке компании неопубликованных песен.
Из-за украинских атак на дата-центры компании «Яндекс», произошедших в октябре в нескольких регионах России, случился сбой в разных сервисах организации. Люди не могли заказать такси и товары, оплатить покупки онлайн, снять деньги. Сбой коснулся и облачного хранилища «Яндекса», в результате чего пользователи утратили доступ к своим файлам на «Яндекс Диске». Эта ситуация затронула и российский шоу-бизнес, который потерял ряд хитов.
КТО ПОТЕРЯЛ ПЕСНИ?
Директор народной артистки России, певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил, что готовые к релизу песни из ее нового альбома «сгорели» из-за сбоев в облачном хранилище «Яндекса» после атак БПЛА ВСУ. Однако он заверил, что композиции будут воссозданы по сохранившимся на жестких дисках материалам.
«Песни "полетели", в том числе из нового альбома Ларисы Долиной. Мы готовили премьеру, релиз новой песни "Крылья", вторая песня "Я метель, ты оттепель", она выйдет синглом — все "сгорело" на облаке», - приводит слова Пудовкина РИА Новости.
Однако он подчеркнул, что благодаря его опыту все песни были продублированы на жестких дисках в виде отдельных звуковых дорожек, передает RT.
«Я опытный бизнесмен и продюсер с 35-летним стажем, у меня по старинке все хранится на жестком диске. Это, конечно, немного сложнее, потому что там треки хранятся в разобранном состоянии отдельными дорожками. Ничего, соберем заново, сделаем, и в ближайшее время будет релиз новых песен Ларисы Долиной», - заверил директор певицы.
Несколькими днями ранее на потери песен из-за атак ВСУ на «Яндекс» пожаловался народный артист России, певец Олег Газманов.
«К сожалению, большая часть материала погибла. У меня весь материал был в облаке на "Яндексе". У меня трагедия, потерял очень много песен», - рассказал артист РИА Новости.
Он выразил надежду на то, что его неопубликованные композиции и видеоклипы, хранившиеся на «Яндекс Диске», будут восстановлены после утери в связи со сбоями сервисов компании, передает ТАСС.
Позже в пресс-службе «Яндекс 360» сообщили РБК, что доступность данных для пользователей на «Яндекс Диске» увеличивается ежедневно. В компании объяснили, что за последнее время им вернули предварительный просмотр документов, а также исправили ряд ошибок, связанных со скачиванием файлов и синхронизацией с облаком в приложении для компьютера. В пресс-службе подтвердили, что у части пользователей еще сохраняются сложности с доступом к файлам, но команда «Яндекс 360» продолжает работать над восстановлением полной функциональности сервиса.
11 октября в «Яндексе» сообщили изданию об осознанном ограничении части функций «Яндекс 360», в том числе «Диска», для сохранения работоспособности сервисов. 20 октября в пресс-службе «Яндекс 360» рассказали, что компания восстановила часть ранее недоступных функций «Диска».
До этого Олег Газманов уже терял свой музыкальный материал, но не из-за атак БПЛА. В августе певец сообщил РИА Новости, что ему не удалось восстановить записи своих песен после потопа в его студии звукозаписи. По оценкам артиста, тогда пострадали труды его работы за 15-20 лет.
ПОСЛЕДСТВИЯ АТАК НА «ЯНДЕКС»
В октябре ВСУ беспилотниками атаковали сразу несколько объектов «Яндекса» в российских регионах. Речь идет о дата-центрах во Владимире, Калуге и в городе Сасово в Рязанской области. В результате в Рунете даже произошел масштабный сбой.
В настоящий момент работа сервисов «Яндекса» восстанавливается. Известно, что для помощи пострадавшим клиентам Yandex Cloud компания договорилась с Selectel, K2Cloud и VK Cloud об ускоренном размещении их данных и сервисов на других облачных площадках.
Всего у «Яндекса» пять дата-центров (ЦОД) и три суперкомпьютера, три из которых и были повреждены в ходе атак ВСУ в октябре. Специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин в беседе с НСН отметил, что вывод из строя дата-центров «Яндекса» после атак БПЛА поставил под удар ключевые суперкомпьютеры компании, обнажив как уязвимость российских цифровых сервисов, так и глубокую зависимость отечественного IT-сектора от зарубежной микроэлектроники.
«Суперкомпьютер представляет собой мощнейшую вычислительную систему, координирующую тысячи параллельных рабочих процессов и узлов. Фактически он обеспечивает связь между множеством серверов. Вывод из строя даже одной такой машины существенно парализует сервисы, экосистемы которых завязаны на внутренние мощности: от служб доставки до облачных хранилищ. Из-за дефицита принимающих мощностей скорость загрузки файлов, например, на "Яндекс Диск", резко снизится — входящий поток со стороны сервиса будет значительно уступать исходящему со стороны пользователя. Если компании не удастся оперативно перераспределить нагрузку и восстановить инфраструктуру, проработка и переработка данных сильно замедлится», - объяснил он.
Однако ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что масштабный сбой сервисов и безвозвратная потеря данных пользователей из-за атак БПЛА на «Яндекс» стали следствием экономии компании на безопасности и резервном копировании. По его мнению, это приведет к деградации IТ-инфраструктуры и разгону инфляции в России.
«Еще несколько дней назад я бы сказал, что для компании такого уровня потеря данных невозможна. Но из-за экономии на резервном копировании пользователи уже видят свои файлы "битыми" или полностью утраченными, в том числе на "Яндекс Диске". Скорее всего, они не будут восстановлены. К облакам нужно относиться как к запасному варианту и помнить, что вы не контролируете эти данные. Сейчас многие лишились фотографий или важных рабочих документов, ущерб будет очень крупным», - подчеркнул Муртазин в разговоре с НСН.
Ранее блогер, эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов) в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что на фоне атак на инфраструктуру российских техногигантов, государству действительно стоит принять меры, которые включали бы не только защиту ЦОДов и серверов, но и обеспечение возможности быстро восстановить вышедшее из строя оборудование.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ВС РФ ударили по логистическим центрам и портам Украины
- Маск назвал европейцев «кровожадными поджигателями войны»
- Теперь Долина: Чьи песни «погибли» из-за атак на «Яндекс»
- СМИ: Горящих новогодних туров россиянам ждать не стоит
- СМИ: Сделка по дизелю между США и Россией нанесла Украине сильнейший удар
- Овечкин не смог забросить шайбу в пятом матче подряд
- СМИ: Стоимость конфликта с РФ превысит для Украины $470 млн в день
- Назван главный мотив убийства студента в Омске шестью молодыми людьми
- РПЦ: От легализации онлайн-торговли алкоголем пострадает молодежь
- Песков: Дата послания Путина Федеральному собранию неопределенна