СМИ: Трамп связал поведение Маска с наркозависимостью
На фоне разгоревшегося конфликта с миллиардером Илоном Маском американский президент Дональд Трамп связал «сумасшедшее» поведение бизнесмена с тем, что он якобы употребляет наркотические вещества. Об этом сообщает газета «New York Times».
В конце мая издание опубликовало статью, в которой говорилось, что Маск якобы начал активнее принимать запрещенные вещества, когда стал одним из ближайших соратников Трампа. Сам предприниматель опроверг эту информацию, раскритиковав публикацию.
5 июня между Илоном Маском и Дональдом Трампом произошла публичная ссора из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который миллиардер назвал «отвратительной мерзостью» и призвал «убить этот законопроект».
В ответ американский лидер заявил, что разочарован Маском, так как, по его словам, «сделал для него многое». После этого бизнесмен выразил мнение о том, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее политолог Алексей Мартынов в интервью НСН отметил, что Трамп и Маск подготовили грандиозные перемены для США, а ссора им нужна только для отвода глаз.
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