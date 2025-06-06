Песков назвал ссору Трампа и Маска внутренним делом США
Полемика, развернувшаяся между американским лидером Дональдом Трампом и бизнесменом Илоном Маском, является внутренним делом США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва не намерена как-либо вмешиваться в этот конфликт и комментировать его.
«Уверены, что президент США сам разберётся в этой ситуации», — указал представитель Кремля.
Отвечая на вопрос, не отвлечёт ли Трампа этот конфликт от урегулирования на Украине, Песков отметил, что «у глав государств времени хватает на всё».
Ранее ампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова содействовать примирению Трампа и Маска, сообщает RT.
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