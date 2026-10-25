СМИ: Стоимость конфликта с РФ превысит для Украины $470 млн в день
Военные расходы Киева в 2027 году составят $473 млн в день в случае продолжения конфликта с Москвой, сообщает ТАСС.
Речь идет о военных расходах. Это затраты на выплаты действующим военнослужащим, закупка военной техники, боеприпасов и снаряжения. Не учитываются социальные траты на поддержку экс-военных и членов семей погибших, строительство укреплений, если оно ведется не министерством обороны, остальные государственные расходы. Общая сумма военных расходов за год составит около $173 млрд.
В текущем году военные расходы Киева в среднем составляли около $300 млн в день.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности возобновить трехсторонние переговоры по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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