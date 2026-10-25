Речь идет о военных расходах. Это затраты на выплаты действующим военнослужащим, закупка военной техники, боеприпасов и снаряжения. Не учитываются социальные траты на поддержку экс-военных и членов семей погибших, строительство укреплений, если оно ведется не министерством обороны, остальные государственные расходы. Общая сумма военных расходов за год составит около $173 млрд.

В текущем году военные расходы Киева в среднем составляли около $300 млн в день.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности возобновить трехсторонние переговоры по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

