ШОС, парад и переговоры: Путин прибыл в Китай

В КНР российский лидер проведет четыре дня и посетит саммит ШОС, а также мероприятия к 80-летию победы над милитаристской Японией.

31 августа президент России Владимир Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. В КНР он пробудет до 4 сентября. В ходе его визита запланирована встреча с китайским лидером Си Цзиньпином, посещение саммита ШОС и церемонии в честь 80-летия победы над Японией. Президент посетит Пекин и Тяньцзинь.

«Без сделки», но «продуктивно»: Как прошла встреча Путина и Трампа на Аляске

Накануне Путин в преддверии заграничной поездки традиционно дал интервью информационному агентству «Xinhua», в котором рассказал об экономических и культурных связях Москвы и Пекина.

ВСТРЕЧИ

31 августа самолет российского президента приземлился в аэропорту Тяньцзинь в Китае. По данным ТАСС, у трапа Владимира Путина встретили член Политбюро, секретарь парткома Тяньцзиня Чэнь Миньэр, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Игорь Моргулов и старшие дипломатические сотрудники росзагранучреждений в Китае.

После рукопожатий с встречающими Путин сел в президентский автомобиль «Аурус» и уехал в предоставленную китайской стороной резиденцию. Российский лидер будет передвигаться по Китаю на авто с китайскими дипломатическими номерами, передает Тelegram-канал «Юнашев LIVE». При этом в других странах на президентском «Аурус» московские номера.

Кому выгодно? О чем договорились РФ с Китаем, а США - с Украиной

Вечером 31 августа начинается саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В этом году в нем также примут участие белорусский лидер Александр Лукашенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Путин и Эрдоган встретятся на полях саммита ШОС, обсудив двустороннее сотрудничество и международные вопросы, в том числе украинский кризис. Кроме того, российский лидер 1 сентября в Китае проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Известно, что в рамках саммита ШОС у Путина запланировано общение с лидером Конго Дени Сассу-Нгессо, с президентом Вьетнама Лыонгом Кыонгом, премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, президентом Сербии Александром Вучичем и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Уточняется, что также прорабатывается возможность двусторонней встречи президента РФ с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В РФ объяснили заявление МИД Турции об «отказе» Москвы от территорий желанием показать значимость Анкары

ПЕРЕГОВОРЫ С СИ ЦЗИНЬПИНОМ

В ходе личной встречи в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят дальнейшее укрепление и развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами, а также практическую кооперацию. Отмечается, что политики собираются обсудить сотрудничество на многосторонних площадках, ситуацию на Украине, проблемы на Ближнем Востоке, а также вопросы отношений с США, в том числе российско-американский саммит на Аляске.

Сам Путин отмечал, что будет рад обсудить с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности.

В РАН объяснили первый за шесть лет визит Ким Чен Ына в Китай

Кроме того, 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится Парад в честь 80-летию победы во Второй мировой войне, в котором примут участие более 20 иностранных лидеров. Путин будет присутствовать на этом торжественном мероприятии в качестве главного гостя. По словам Юрия Ушакова, российский лидер на параде будет сидеть справа от Си Цзиньпина, а место слева займет Ким Чен Ын.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И ПОЛИТИКА

Накануне своей поездки в Китай Владимир Путин дал традиционное интервью информационному агентству «Xinhua». Обычно российский лидер в преддверии крупных заграничных визитов общается с местными СМИ, обсуждая двухсторонние отношения. Руководители иностранных государств делают так же, приезжая в Россию.

«Двойная выгода»: Почему Индия не откажется от нефти из России

В беседе с «Xinhua» Путин заявил о высоком уровне экономических отношений России и Китая. Он рассказал, что рост товарооборота государств с 2021 года составил около $100 млрд.

По словам российского президента, Китай остается безусловным лидером для РФ по объему двусторонней торговли, при этом Россия в 2024 году стала пятой среди зарубежных внешнеторговых партнеров КНР. Политик заметил, что Москва удерживает первенство по экспорту нефти и газа в Китай, передает RT.

Стороны продолжают работу над взаимным снижением торговых барьеров, в частности, Россия наладила экспорт свинины и говядины в Китай, кроме того, государства тесно сотрудничают в промышленности, добавил Путин.

В Совбезе ООН 26 августа пройдет срочное заседание по «Северным потокам»

«Россия является одной из основных в мире рынков для экспорта автомобилей из КНР. При этом происходит локализация производства в России не только китайских автомобилей, но и бытовой техники. Ведется совместное возведение высокотехнологичных производственных и инфраструктурных объектов», - сказал президент.

Что касается вопросов политики, то Путин отметил схожесть взглядов Москвы и Пекина по ключевым темам, пишет RT. Кроме того, он подчеркнул, что РФ и КНР выступают за реформу ООН. По его словам, обе стороны поддерживают придание более демократического характера Совету Безопасности ООН путем включения стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Успех «Шелка» и «Нэчжи»: РФ и КНР договорились о совместном кинопроизводстве

КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

К тому же в интервью китайскому изданию Владимир Путин подчеркнул, что культурные обмены России и Китая динамично развиваются. Он особо выделил успешную организацию Годов культуры России и Китая, которые проводятся в 2024-2025 годах и приурочены к 75-летию установления дипломатических отношений между странами.

На фоне этого президент РФ также напомнил, что зрители в КНР в ближайшее время увидят совместный российско-китайский фильм «Красный шелк». Путин также отметил, что в мае 2025 года в Москве был подписан План действий по кинопроизводству.

«Рассчитываем, что в скором будущем у нас появится много хороших российско-китайских кинофильмов, которые донесут до наших граждан верные моральные ориентиры и традиционные духовно-нравственные ценности. В том числе для этого мы запустили новый проект — Открытую Евразийскую кинопремию. Это уникальная киноплощадка, где нет места предвзятости или каким-либо политическим интригам», - сказал российский лидер.

Премьера «Красного шелка» в Китае приурочена к юбилею победы

Путин также объявил, что в 2026-27 годах в РФ и КНР пройдут перекрестные Годы образования. По его словам, наблюдаются большие перспективы взаимодействия двух стран по линии науки.

«Наблюдается хорошая динамика академической мобильности, межвузовских контактов. Сегодня в России обучается свыше 51 тысячи китайских студентов, в Китае — 21 тысяча российских», - сообщил президент РФ «Xinhua».

Ранее Владимир Путин заявил, что гуманитарное сотрудничество России и Китая набирает обороты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Фотохост-агентство РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:Си ЦзиньпинШОСРоссияКитайВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры