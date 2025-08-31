ШОС, парад и переговоры: Путин прибыл в Китай

Накануне Путин в преддверии заграничной поездки традиционно дал интервью информационному агентству «Xinhua», в котором рассказал об экономических и культурных связях Москвы и Пекина.

ВСТРЕЧИ

31 августа самолет российского президента приземлился в аэропорту Тяньцзинь в Китае. По данным ТАСС, у трапа Владимира Путина встретили член Политбюро, секретарь парткома Тяньцзиня Чэнь Миньэр, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Игорь Моргулов и старшие дипломатические сотрудники росзагранучреждений в Китае.

После рукопожатий с встречающими Путин сел в президентский автомобиль «Аурус» и уехал в предоставленную китайской стороной резиденцию. Российский лидер будет передвигаться по Китаю на авто с китайскими дипломатическими номерами, передает Тelegram-канал «Юнашев LIVE». При этом в других странах на президентском «Аурус» московские номера.