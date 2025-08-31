ШОС, парад и переговоры: Путин прибыл в Китай
В КНР российский лидер проведет четыре дня и посетит саммит ШОС, а также мероприятия к 80-летию победы над милитаристской Японией.
31 августа президент России Владимир Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. В КНР он пробудет до 4 сентября. В ходе его визита запланирована встреча с китайским лидером Си Цзиньпином, посещение саммита ШОС и церемонии в честь 80-летия победы над Японией. Президент посетит Пекин и Тяньцзинь.
Накануне Путин в преддверии заграничной поездки традиционно дал интервью информационному агентству «Xinhua», в котором рассказал об экономических и культурных связях Москвы и Пекина.
ВСТРЕЧИ
31 августа самолет российского президента приземлился в аэропорту Тяньцзинь в Китае. По данным ТАСС, у трапа Владимира Путина встретили член Политбюро, секретарь парткома Тяньцзиня Чэнь Миньэр, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Игорь Моргулов и старшие дипломатические сотрудники росзагранучреждений в Китае.
После рукопожатий с встречающими Путин сел в президентский автомобиль «Аурус» и уехал в предоставленную китайской стороной резиденцию. Российский лидер будет передвигаться по Китаю на авто с китайскими дипломатическими номерами, передает Тelegram-канал «Юнашев LIVE». При этом в других странах на президентском «Аурус» московские номера.
Вечером 31 августа начинается саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В этом году в нем также примут участие белорусский лидер Александр Лукашенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Путин и Эрдоган встретятся на полях саммита ШОС, обсудив двустороннее сотрудничество и международные вопросы, в том числе украинский кризис. Кроме того, российский лидер 1 сентября в Китае проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Известно, что в рамках саммита ШОС у Путина запланировано общение с лидером Конго Дени Сассу-Нгессо, с президентом Вьетнама Лыонгом Кыонгом, премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, президентом Сербии Александром Вучичем и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Уточняется, что также прорабатывается возможность двусторонней встречи президента РФ с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
В РФ объяснили заявление МИД Турции об «отказе» Москвы от территорий желанием показать значимость Анкары
ПЕРЕГОВОРЫ С СИ ЦЗИНЬПИНОМ
В ходе личной встречи в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят дальнейшее укрепление и развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами, а также практическую кооперацию. Отмечается, что политики собираются обсудить сотрудничество на многосторонних площадках, ситуацию на Украине, проблемы на Ближнем Востоке, а также вопросы отношений с США, в том числе российско-американский саммит на Аляске.
Сам Путин отмечал, что будет рад обсудить с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности.
Кроме того, 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится Парад в честь 80-летию победы во Второй мировой войне, в котором примут участие более 20 иностранных лидеров. Путин будет присутствовать на этом торжественном мероприятии в качестве главного гостя. По словам Юрия Ушакова, российский лидер на параде будет сидеть справа от Си Цзиньпина, а место слева займет Ким Чен Ын.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И ПОЛИТИКА
Накануне своей поездки в Китай Владимир Путин дал традиционное интервью информационному агентству «Xinhua». Обычно российский лидер в преддверии крупных заграничных визитов общается с местными СМИ, обсуждая двухсторонние отношения. Руководители иностранных государств делают так же, приезжая в Россию.
В беседе с «Xinhua» Путин заявил о высоком уровне экономических отношений России и Китая. Он рассказал, что рост товарооборота государств с 2021 года составил около $100 млрд.
По словам российского президента, Китай остается безусловным лидером для РФ по объему двусторонней торговли, при этом Россия в 2024 году стала пятой среди зарубежных внешнеторговых партнеров КНР. Политик заметил, что Москва удерживает первенство по экспорту нефти и газа в Китай, передает RT.
Стороны продолжают работу над взаимным снижением торговых барьеров, в частности, Россия наладила экспорт свинины и говядины в Китай, кроме того, государства тесно сотрудничают в промышленности, добавил Путин.
«Россия является одной из основных в мире рынков для экспорта автомобилей из КНР. При этом происходит локализация производства в России не только китайских автомобилей, но и бытовой техники. Ведется совместное возведение высокотехнологичных производственных и инфраструктурных объектов», - сказал президент.
Что касается вопросов политики, то Путин отметил схожесть взглядов Москвы и Пекина по ключевым темам, пишет RT. Кроме того, он подчеркнул, что РФ и КНР выступают за реформу ООН. По его словам, обе стороны поддерживают придание более демократического характера Совету Безопасности ООН путем включения стран Азии, Африки и Латинской Америки.
КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ
К тому же в интервью китайскому изданию Владимир Путин подчеркнул, что культурные обмены России и Китая динамично развиваются. Он особо выделил успешную организацию Годов культуры России и Китая, которые проводятся в 2024-2025 годах и приурочены к 75-летию установления дипломатических отношений между странами.
На фоне этого президент РФ также напомнил, что зрители в КНР в ближайшее время увидят совместный российско-китайский фильм «Красный шелк». Путин также отметил, что в мае 2025 года в Москве был подписан План действий по кинопроизводству.
«Рассчитываем, что в скором будущем у нас появится много хороших российско-китайских кинофильмов, которые донесут до наших граждан верные моральные ориентиры и традиционные духовно-нравственные ценности. В том числе для этого мы запустили новый проект — Открытую Евразийскую кинопремию. Это уникальная киноплощадка, где нет места предвзятости или каким-либо политическим интригам», - сказал российский лидер.
Путин также объявил, что в 2026-27 годах в РФ и КНР пройдут перекрестные Годы образования. По его словам, наблюдаются большие перспективы взаимодействия двух стран по линии науки.
«Наблюдается хорошая динамика академической мобильности, межвузовских контактов. Сегодня в России обучается свыше 51 тысячи китайских студентов, в Китае — 21 тысяча российских», - сообщил президент РФ «Xinhua».
Ранее Владимир Путин заявил, что гуманитарное сотрудничество России и Китая набирает обороты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
