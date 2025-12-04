«В новогодние праздники цена на посуточную аренду в Москве будет почти такой же, как в отелях, а сейчас это где-то в три-четыре раза дешевле, чем номер в отеле. Ставка долгосрочной аренды примерно в полтора раза ниже, чем ставка посуточной аренды. С посуточной арендой конкурируют апартаменты в отелях», — отметил собеседник НСН.

Риелтор также пояснил, как меняется спрос на долгосрочную аренду в течение года.

«Спрос на долгосрочную аренду начинает расти с августа до декабря. В этот период ставка всегда менялась где-то на 10-20% в тех районах, которые находятся в максимальной транспортной доступности от основных институтов, куда поступает большое количество новых студентов. Этот августовский всплеск обычно уже заканчивается в сентябре. Потом еще идет подогрев в октябре, связанный с миграцией из дальнего зарубежья специалистов, которые приезжают работать или искать работу. В декабре цены долгосрочной аренды уже перестают расти и постепенно начинают снижаться вплоть до весны. С мая снижение усиливается, это связано с оттоком людей на дачи и увеличением объема предложения. Вплоть до августа цены снижаются. Рынок аренды жилья всегда являлся достаточно стабильным. С 2022 года рынок несколько поменялся — например, осенью 2022 года стандартного сезонного роста цен не было из-за сокращения притока зарубежной рабочей силы, а в последующие годы этот рост стал более существенным. В 2023, 2024 и 2025 годах цены сезонно выросли не на 10%, а на 15-18%. Самый высокий рост был в 2024 году, в 2025 году — где-то 15%. Есть районы, где этот рост составил и 20%, и 30%, и даже 50%», — подчеркнул эксперт.

В заключение Апрелев отметил, что разница в стоимости аренды одинаковых квартир в одном и том же доме может достигать 30-40%.

«Для разных категорий существуют разные цены — например, для простой семьи и для семьи с животными, для которой цена в среднем будет выше на 10%. Для семей из ближнего зарубежья арендная ставка тоже будет выше на 10%. Играет роль наличие ремонта, мебели, дополнительного оборудования в квартире, на солнечную сторону выходят окна или нет. Цены на квартиры в одном и том же доме могут отличаться на 30-40%», — подытожил он.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил, что туристический налог на сдачу жилых домов поднимет цены на такое размещение всего на 1-2%, что не сыграет роли для туристов, однако слегка уравняет частный сектор с отелями и гостиницами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

