Рубль укрепляется на фоне роста продаж валюты и слабого импорта
Курс рубля ведёт себя нетипично для декабря и продолжает укрепляться, сообщил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. По его словам, доллар опустился к минимальным значениям с февраля 2023 года, и технически курс вблизи 75 рублей за доллар выглядит достижимым.
Шепелев отметил, что обычно в декабре рубль ослабевает из-за уменьшения профицита торгового баланса и роста потребительского спроса, однако в этом году ситуация иная.
Выпадающие нефтегазовые доходы почти полностью компенсировал ненефтегазовый экспорт, а ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу с 5 по 30 декабря увеличатся более чем в полтора раза — с 9,04 до 14,54 млрд рублей. Это, по его словам, создает «весомую поддержку» рублю на тонком рынке.
Эксперт добавил, что спрос на иностранную валюту внутри страны остается подавленным из-за высоких процентных ставок и охлаждения экономики. Импортеры, по его оценке, не проявляют выраженной потребности в валюте. На этом фоне он ожидает обновления минимумов по основным курсам. Доллар может опуститься к 75 рублям, юань — к 10,6 рубля, евро — к 86-87 рублям, передает «Радиоточка НСН».
