Рубль укрепляется на фоне роста продаж валюты и слабого импорта

Курс рубля ведёт себя нетипично для декабря и продолжает укрепляться, сообщил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. По его словам, доллар опустился к минимальным значениям с февраля 2023 года, и технически курс вблизи 75 рублей за доллар выглядит достижимым.

Шепелев отметил, что обычно в декабре рубль ослабевает из-за уменьшения профицита торгового баланса и роста потребительского спроса, однако в этом году ситуация иная.